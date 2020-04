Les débuts de l’UFC Afrique seraient probablement au Nigeria

Francis Ngannou a joué un rôle majeur en plaçant l’Afrique sur la carte de l’UFC à la fois dans et hors de l’octogone.

Le concurrent poids lourd d’origine camerounaise a créé sa propre organisation à but non lucratif, la «Fondation Francis Ngannou», offrant aux enfants de Batie, au Cameroun, une salle de sport et des installations pour les aider à réaliser leurs rêves.

Le talent africain est évident à l’UFC, avec deux champions actuels en poids welter Kamaru Usman et poids moyen Israel Adesanya. C’est pourquoi Ngannou pense que le Nigéria serait probablement le premier pays à accueillir un événement UFC Afrique.

“A partir de maintenant, je ne sais pas quand aura lieu l’événement”, a déclaré Ngannou à MMA Junkie. «Je pense que ce sera au Nigeria ou au Cameroun. Mais pour l’instant, je dirais le Nigeria, car le Nigeria a deux champions UFC.

«Je pense que s’ils sont sur le point d’aller en Afrique, ils devraient honorer ces combattants et qui est principalement, comme je l’ai dit, deux champions du Nigeria, ce qui est beaucoup. Sur sept combattants, deux champions viennent du Nigéria. »

Ngannou a récemment localisé un jeune garçon nigérian du nom d’Adeyemo Abdul Somod Ayomide, une sensation de boxe qu’il prévoit d’aider.

Et le président de l’UFC, Dana White, a pris note du soutien continu de Ngannou, suggérant même que l’UFC construise un institut de performance en Afrique, qui serait révolutionnaire pour le continent.

“C’était génial, car il a posté cela et l’a dit”, a déclaré Ngannou. “Maintenant, voyons ce qui se passe. Voyons comment ça se passe avec ça. Ça va être génial. Je veux dire, c’est pour cela que nous nous battons – l’UFC pour vraiment mettre l’Afrique sur la carte. Tenir compte du fait que l’Afrique fait également partie de l’UFC. »

.