Les étoiles mesurent de nombreuses options

Conor McGregor a des options, mais il ne semble pas qu’il s’en soucie.

Un ancien champion de l’UFC en deux divisions, McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a démantelé Donald Cerrone en 40 secondes samedi à l’UFC 246. La victoire a attiré l’attention des homologues de la division de 155 livres et 170 livres.

Lors d’une conférence de presse après le combat, le président de l’UFC, Dana White, a précisé une chose: Khabib Nurmagomedov est le favori pour affronter McGregor.

Peu de temps après que White a quitté le podium, c’était au tour de McGregor. Contrairement à son patron, la superstar irlandaise a fait preuve d’indifférence. À ce stade, un adversaire spécifique est un détail beaucoup moins important pour McGregor qu’une date ou un lieu.

“Je ne pense pas que le” qui “compte”, a déclaré McGregor. “… Le qui n’a plus d’importance pour moi maintenant. Je regarde les dates maintenant. Je sais que March était là. Je vais regarder un calendrier et voir où nous en sommes. … Je serai prêt. J’aurai une fête ce soir. Je vais me détendre avec mes enfants demain. Je vais montrer à Junior le combat à la télé et voir comment il réagit. Je vais voir ce qu’il en pense. Puis (je suis) de retour à l’entraînement. “

Malgré sa réticence à isoler un seul challenger, McGregor a commenté un certain nombre de futurs ennemis potentiels. Tout d’abord, McGregor a analysé Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC). Puis il s’est adressé à quatre autres combattants.

***

Khabib Nurmagomedov

La rivalité entre McGregor et Nurmagomedov est bien documentée. Les deux se sont engagés dans l’une des constructions les plus vicieuses et les plus personnelles d’un combat dans l’histoire de la promotion. Depuis qu’il a été soumis par Nurmagomedov en octobre 2018, McGregor a été catégorique sur une revanche. Bien sûr, il aimerait une seconde fissure chez le champion de Russie, mais McGregor n’est pas disposé à risquer de se préparer à l’impulsivité.

“Je pense,” OK, le titre poids léger sera là. “Ce sera là”, a déclaré McGregor. «Vous voyez la différence dans le physique – la préparation en cela. Cela reviendra autour de ce plan (titre). Je ne vais certainement pas le faire, si (Nurmagomedov c. Ferguson) va de l’avant, s’asseoir et attendre puis attendre les vacances et les blessures et toutes ces choses qui vont avec. Je serais ravi de le récupérer. “

Tony Ferguson

L’autre moitié de l’événement principal de l’UFC 249, Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) pourrait être le prochain combat de McGregor s’il battait Nurmagomedov. Le nom de Ferguson a commencé à glisser plus loin sur le radar de McGregor, ce qui était évident pendant la semaine de combat de l’UFC 246. McGregor a fait référence au départ de Ferguson de l’équipe de direction Paradigm Sports, qu’ils partageaient.

“Nous verrons ce qui se passera”, a déclaré McGregor. “Nous verrons ce qui se passe dans le combat contre Tony. Tony est un autre ennemi intéressant pour moi. Nous allons voir ce qui se passe. Si quelque chose se passe, je serai là. “

Floyd Mayweather

Tout amateur de sports de combat ne vivant pas sous un rocher saurait que McGregor et Floyd Mayweather se sont déjà affrontés une fois. En août 2017, McGregor est passé à la boxe pour affronter la superstar invaincue dans son propre sport de combat.

Alors que Mayweather a terminé McGregor lors de la ronde 10, c’est le boxeur qui a appelé le combattant MMA samedi soir. Sur Instagram, Mayweather a publié une fausse affiche de «Mayweather vs McGregor 2».

“Il a oublié” McGregor Sports and Entertainment “sur l’affiche”, a déclaré McGregor. “Ce droit là le coupe, donc c’est moi et Manny. Voyons ce qui se passe. Ce Floyd, c’est un homme drôle, ce Floyd. Nous allons voir ce qui se passe. Les discussions sont toujours en cours. Ils ne s’arrêtent jamais. Vous savez que Floyd passe rapidement de l’argent. Il est loin d’être à la retraite, et cette revanche aura lieu à un moment donné. »

Jorge Masvidal

Un choix apparemment unanime pour le «Breakout Fighter of the Year» 2019, Jorge Masvidal est sur le point d’entrer dans le statut de superstar – s’il ne l’a pas déjà fait. Depuis qu’il a battu Nate Diaz en novembre dernier à l’UFC 244, Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) est entré lentement mais sûrement dans la conversation en tant que rival potentiel de McGregor.

À l’UFC 246, Masvidal était assis au bord de la cage, vêtu d’un peignoir Versace. La tenue a attiré l’attention de McGregor, qui s’est moqué de Masvidal sur le microphone dans la cage – puis une deuxième fois lors de la conférence de presse d’après-combat.

“Parlez de souffler”, a déclaré McGregor. «Si vous me demandez, c’était ridicule. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Les vieilles dames en Irlande, elles portent des manteaux de maison en regardant les feuilletons. Je me demande: “Pourquoi ce type est-il assis dans un (peignoir)?” Bonne chance. …

“Bien sûr, bien sûr (je voudrais le combat.) Voyons ce qui se passe. Je voudrais ramasser ça (ceinture). Ce n’est pas une grande ceinture, n’est-ce pas? Mais je vais quand même le prendre (et) l’ajouter à la liste, vous savez? Ce n’était pas une bonne nuit pour Jorge, si vous me demandez. Je lui souhaite le meilleur.

Nate Diaz

Les combats consécutifs de McGregor contre Nate Diaz ne sont rien de moins que légendaires. Donc, lorsque McGregor a vaincu Cerrone samedi soir, il n’est pas surprenant que Diaz (20-12 MMA, 15-10 UFC) ait consulté Twitter pour commenter les événements qui venaient de se produire.

Consultez les tweets de Diaz ici.

La réponse de McGregor?

“Allons-y, Nathan”, a déclaré McGregor. «Allons-y, frère. Le numéro trois est toujours là. Nous sommes ici, Nathan. “

