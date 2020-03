Les événements de Bellator reportés en raison d’une pandémie de coronavirus

Le tournant n’est pas encore en vue dans la bataille en cours contre le coronavirus. Et à ce titre, Bellator continue de démontrer son engagement à assurer la santé et la sécurité de ses athlètes et employés à la suite de la pandémie mondiale.

Les événements de mai de la société ont été officiellement reportés. MMA Junkie a confirmé un rapport lundi d’ESPN avec une source qui avait connaissance de la situation. La promotion a ensuite confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse.

“Comme toujours, la santé et la sécurité de nos athlètes, fans, partenaires et personnel restent notre priorité absolue”, indique le communiqué. «Nous apprécions la compréhension et la patience de toutes les personnes impliquées pendant cette période incroyablement difficile.»

Les événements reportés sont Bellator 242 le 9 mai au SAP Center de San Jose, en Californie; Bellator Europe 8 le 16 mai à SSE Arena, Wembley, à Londres; et Bellator 242 au Pechanga Resort Casino à Temecula, en Californie. Selon le communiqué, les remboursements complets pour les acheteurs de billets seront disponibles.

Le Bellator 242 devait être titré par une paire de combats pour le titre dans la défense du titre des poids lourds légers de Ryan Bader contre Vadim Nemkov et la lutte pour le titre vacant des poids moyens entre Gegard Mousasi et Douglas Lima. La carte de Londres devait présenter James Gallagher contre Cal Ellenor. Le Bellator 243 devait être le début promotionnel de Liz Carmouche, deux fois ancienne challenger du titre de l’UFC, dans un combat contre le principal invaincu Mandy Bohm.

Le prochain événement du calendrier de Bellator qui n’a pas été annulé est le Bellator 244 le 6 juin à Chicago.

Au début de la pandémie, la société a annulé le Bellator 241, qui devait être un événement à huis clos au Mohegun Sun Arena dans le Connecticut, le jour du spectacle.

