Les fans inquiets de Khabib Nurmagomedov utiliseront l’âge de Tony Ferguson comme excuse après avoir défendu son titre à l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov ne fait aucune excuse car il est certain qu’il battra Tony Ferguson lors de sa prochaine bataille UFC 249. Cependant, il craint que les fans ne fassent pas de même et trouveront des excuses pour “El Cucuy” en fonction de son âge.

La confrontation très attendue entre Nurmagomedov et Ferguson est en préparation depuis longtemps. Les combattants légers devaient auparavant combattre quatre fois. Cependant, les deux athlètes ont été contraints de se retirer des combats proposés précédemment pour des raisons médicales. Nurmagomedov pense que ce sera leur cinquième et dernière réservation. Ils devraient s’affronter dans l’événement principal de l’UFC 249 le 18 avril 2020 au Barclays Center à Brooklyn, New York.

Le champion invaincu admet que Ferguson représente la plus grande menace de sa carrière. Cependant, cela ne faiblit pas la confiance de “The Eagle” qu’il va gagner et conserver sa ceinture avec succès. Il prévoit déjà que les fans d’El Cucuy utiliseront son âge pour justifier une défaite:

“Non, je ne suis pas inquiet, mais je comprends que c’est une très grande excuse pour les gens”, a déclaré Nurmagomedov, interrogé sur l’âge de Ferguson par Brett Okamoto.

“Ils vont dire” oh s’ils se battent avant, il y a 4 ou 5 ans, c’était intéressant “, mais en ce moment,” ok Khabib l’a battu, mais il a 36 ans. “C’est une très bonne excuse pour les ennemis , pour ses fans, pour lui.

“C’est ce que je pense, parce que toujours quand je me bats avec quelqu’un, avant de me battre, tout le monde parle [a] bon défi ». Après combat bam! Tout le monde dit «ok, nous comprenons que Khabib les abat et les domine». Tout le monde dit «avant de comprendre, avant de savoir que Khabib allait le battre.

«Mais en ce moment, tout le monde parle de Tony Ferguson peut gagner, Khabib peut gagner. Mais ok, qu’est-ce qu’ils vont dire après le combat quand je le mettrai à plat et que je le briserai? Quand je l’ai battu? Que vont-ils dire? D’accord [they will say] âge. C’est pourquoi je m’inquiète. “

Regardez l’interview de Brett Okamoto avec Khabib Nurmagomedov ci-dessous:

Vidéo: entretien complet avec Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) juste après la conférence de presse d’aujourd’hui. https://t.co/hs2XoonIM0

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 7 mars 2020