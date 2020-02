Les fans invités au panel d’athlètes, à la journée de gym et aux pesées à Houston

Si vous vous rendez à Houston pour assister à une paire de combats de titre cette semaine, ou si vous êtes de la région, vous pouvez assister gratuitement à plusieurs événements.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, le champion des poids lourds légers Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) revient après sept mois de congé pour sa dernière défense du titre. Il rencontre l’inoubliable Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) en tête d’affiche.

Dans la co-fonctionnalité, la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) est une énorme favorite de 14-1 contre la challenger Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC) dans leur combat pour le titre.

Avant l’événement, les fans peuvent assister à un panel d’athlètes d’avant-combat mettant en vedette les combattants du titre, ainsi que le propre Derrick Lewis de Houston (22-7 MMA, 13-5 UFC) et son adversaire de poids lourd, Ilir Latifi (14-7 MMA, 7- 5 UFC).

Le panel d’athlètes, organisé par la voix jouée par l’UFC Jon Anik, a lieu à la salle de bal à Bayou Place au 500 Texas Ave. à Houston. L’événement est gratuit et ouvert au public. Ouverture des portes au public à 17h Heure locale de CT, et le panel devrait commencer à 18 heures. Anik s’entretiendra d’abord avec Reyes, Chookagian et Latifi, puis Jones, Shevchenko et Lewis lors de la deuxième session.

Jeudi, les fans peuvent assister à une journée de gym dans les locaux de Renzo Gracie au 14555 West Lake Houston à Houston. Ouverture des portes au public à 17h30 CT et mettra en vedette Alex Hernandez, Uriah Hall, Geoff Neal et le détenteur du titre “BMF” Jorge Masvidal.

Vendredi, des pesées protocolaires pour les fans ont lieu au Toyota Center avec une conférence de presse pour l’UFC 248 au préalable. Ouverture des portes au public à 15h30 CT. La conférence de presse de l’UFC 248 débute à 16 heures. Les pesées de cérémonie et les confrontations entre les combattants diminuent à 17 heures.

La gamme UFC 247 comprend:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Le champion Jon Jones contre Dominick Reyes – pour le titre des poids lourds légers

La championne Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – pour le titre féminin des poids mouches

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Ilir Latifi contre Derrick Lewis

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Antonio Arroyo contre Trevin Giles

Andrea Lee contre Lauren Murphy

Alex Morono contre Kalinn Williams

Mario Bautista contre Miles Johns

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h 15 HE)

Journey Newson contre Domingo Pilarte

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

Austin Lingo contre Youssef Zalal

