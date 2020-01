Les fans se souviendront “vous êtes un tricheur de drogue”

Israel Adesanya dit que les gens se souviendront de Jon Jones, mais pas nécessairement pour les raisons que le champion des poids lourds légers de l’UFC pourrait espérer.

Les deux vont et viennent depuis un certain temps maintenant, et leur boeuf continue de se brasser. Le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), a connu une année mémorable, qu’il a lancée en battant son idole, l’ancien roi des poids moyens de l’UFC, Anderson Silva, dans un moment de passation de la flamme.

Il a ensuite remporté le titre intermédiaire par intérim dans une performance “Fight of the Year” contre Kelvin Gastelum. Enfin, Adesanya a clôturé l’année en unifiant les titres dans une performance presque sans faille à l’UFC 243, en éliminant Robert Whittaker au Round 2.

Le même soir, Adesanya a également eu un débrayage mémorable, montrant ses mouvements de danse dans une routine chorégraphiée que le champion des poids lourds légers de l’UFC Jones a utilisé comme occasion de faire une autre fouille.

“C’est une autre chose que Jon Jones a dit, mère (explétive) Jones. Il dit: “Eh bien, quand j’aurai fini, je suis content que les gens se souviennent de mes distinctions plutôt que de mon départ”, a déclaré Adesanya à ESPN. «C’est comme, tais-toi (explétif). Les gens vont se souvenir de toi parce que tu es un tricheur de drogue. Vous êtes un tricheur stéroïde. C’est ce dont ils se souviendront. Tout ce que vous avez fait (explétif) après (avoir battu Mauricio Rua en 2011), personne ne se soucie plus vraiment parce qu’ils savent que vous avez triché. Vous êtes apparu le même mois que votre frère en 2016. C’est tout ce dont ils se souviendront. Mes débrayages vont être encore plus importants que toute sa carrière. »

Jones et Adesanya ont tous deux envisagé un combat potentiel sur la ligne, mais Adesanya a déjà mentionné à de nombreuses reprises qu’il avait l’intention de défendre sa sangle de 185 livres.

“Je ne fais que commencer”, a déclaré Adesanya. “Je suis près de deux ans à l’UFC. … Imaginez ce que je vais faire dans les cinq, six, sept prochaines années. Je n’ai que deux ans. Il est déjà un boomer. Il a vendu. Il est lavé. Alors oui, des débrayages aux KO. Vous êtes les bienvenus.

«Je pourrais dire ce que je veux. Ce ne sont que des mots. Finalement, si nous nous voyons, nous nous verrons. Je ne l’ai toujours pas vu moi et lui dans la même pièce ensemble. Je me demande pourquoi. Mais finalement, nous nous verrons à un moment donné, et il devra me voir comme tout le monde.

.