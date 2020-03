Les futurs événements de l’UFC pourraient présenter une compétition réservée aux compatriotes

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Si l’UFC prévoit d’organiser de futurs événements comme prévu, ils devront probablement le faire en opposant leurs compatriotes.

Avec des fermetures transfrontalières déjà mises en œuvre par de nombreux pays en raison de l’épidémie de Covid-19, la seule façon dont les combattants seront en mesure de rivaliser est si elle se heurte à quelqu’un de leur pays d’origine. C’est au moins pour l’avenir prévisible.

La Russie a récemment annoncé un rapprochement des frontières qui entrera en vigueur le 30 mars. L’UFC 249 devant présenter plusieurs combattants du pays, y compris Khabib Nurmagomedov, il n’est pas clair pour le moment si cela interdira désormais leur capacité à participer à l’événement.

Le président de l’UFC, Dana White, est resté catégorique sur le fait que la promotion prévoit de se poursuivre non seulement avec l’UFC 249, mais également les événements futurs prévus malgré l’épidémie de Covid-19.

“Tout le monde court et se cache”, a déclaré White. «Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous battre cette chose? Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et rester en quarantaine pendant un certain temps. Que se passe-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que se passe-t-il alors? “

Dana White a continué de défendre la promotion de l’UFC 249 et d’autres événements comme prévu.

“Je pense que les médias ont rendu cette chose effrayante”, a-t-il poursuivi. «Les gens achètent tout le papier toilette qu’il y a. Si vous regardez juste beaucoup de choses qui se passent, c’est farfelu et totalement motivé par la peur. C’est très bizarre. “

Des pays comme l’Amérique, le Brésil, la Russie, l’Angleterre et le Canada détiennent potentiellement suffisamment de talents locaux pour soutenir les événements UFC «nationaux uniquement».

Avec de nombreux combattants étrangers vivant déjà aux États-Unis, les événements futurs dans le pays pourraient encore présenter des combattants de différents pays d’origine.

Dana White a déclaré qu’il était prêt à faire «tout ce qu’il fallait» pour faire avancer les affaires pour l’UFC. Ainsi, les futurs événements réservés aux compatriotes sont très susceptibles d’être à l’horizon.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28 mars 2020