Les gagnants obtiendront-ils ce qu’ils veulent?

Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: la légende d’après-combat.

Donc, après l’événement UFC de samedi sur ESPN + 24 à Raleigh, en Caroline du Nord, qui a profité de son temps au micro? Voir ci-dessous pour la collection Callout de cette semaine – et à quel point chacun est réaliste.

* * * * *

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux gagnants du prélim de la soirée.

Herbert Burns

Veut se battre: Chase Hooper, Makwan Amirkhani ou Ryan Hall

La légende: «Je vais affronter celui qui est le prochain, mais il y a beaucoup de gars que j’aimerais affronter ensuite: Chase Hooper, (Makwan) Amirkhani, Ryan Hall est à la recherche d’un partenaire de danse. Il dit qu’il a le meilleur grappling de la division. Voyons voir.”

La réalité: La division poids plume de l’UFC est l’une des classes de poids les plus empilées de la promotion, et cela signifie que toute personne qui remporte une solide victoire devrait avoir une variété de confrontations possibles qui l’attendent.

Hooper est encore très jeune dans sa carrière, et l’UFC peut chercher à le ralentir un peu, ce qui est peut-être moins probable, mais la mention de Ryan Hall par Herbert Burns est fascinante. Hall n’a pas caché sa frustration de ne pas pouvoir se trouver un adversaire, et Burns sera confiant dans sa propre lutte contre le spécialiste du crochet talon. Cela représenterait un prochain test solide pour le diplômé de la «Dana White’s Contender Series», tout en remettant Hall en action après une mise à pied plus longue que prévu. Je l’aime.

Ensuite, regardons la carte principale.

1 2

.