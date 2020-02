Les gagnants obtiendront-ils ce qu’ils veulent?

Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: la légende d’après-combat.

Donc, après l’événement UFC 247 de samedi à Houston, au Texas, qui a profité de son temps au micro? Voir ci-dessous pour la collection Callout de cette semaine – et à quel point chacun est réaliste.

Tout d’abord, jetons un œil au vainqueur du prélim de la soirée.

Lauren Murphy

Veut se battre: Roxanne Modafferi ou Joanne Calderwood

La légende: “J’ai appelé Roxanne dans l’octogone, mais vraiment je lui ferais face ou jojo ensuite. L’un ou l’autre. Je pense qu’ils sont les seuls dans le top 5 car Viviane vient d’une perte, Maia et Eye ont toutes deux perdu du poids. Donc, Jojo et Roxanne sont les seuls en ce moment à venir de victoires et à gagner du poids, donc ce sont les seuls auxquels je suis intéressé à affronter ensuite. “

La réalité: Après sa victoire sur Mara Romero-Borella la dernière fois, Lauren Murphy a remporté une grosse victoire contre Andrea Lee pour remporter des victoires consécutives notables, et sa légende de Roxanne Modafferi semble également parfaitement lancée.

Modafferi est un test difficile pour quiconque dans la division et ce n’est probablement pas quelqu’un que trop de ses 135 135 accepteront facilement, donc les entremetteurs de l’UFC sont susceptibles d’accueillir l’appel de Murphy, et une réunion entre les deux plus tard cette année pourrait s’avérer être un ajout utile pour l’une des cartes d’été de l’UFC.



Ensuite, regardons la carte principale.

