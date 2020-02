Les gagnants obtiendront-ils ce qu’ils veulent?

Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: la légende d’après-combat.

Donc, après l’événement UFC de samedi sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a profité de son temps au micro? Voir ci-dessous pour la collection Callout de cette semaine – et à quel point chacun est réaliste.

* * * * *

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux gagnants du prélim de la soirée.

Angela Hill

Veut se battre: Karolina Kowalkiewicz



La légende: «J’ai l’impression que tout le monde est réservé en ce moment, mais j’aimerais combattre Karolina si elle gagne aujourd’hui. Même si ce n’est pas le cas, j’aimerais ce combat. Ce serait un super match. Ça a toujours été un combat que je voulais. Je suis prêt à combattre n’importe qui, mais Karolina est en tête de liste parce que nos horaires sont alignés. “



La réalité: Karolina Kowalkiewicz n’a pas gagné son combat à Auckland, et cela pourrait jouer fortement sur toute possibilité d’un match avec Angela Hill réservée. Le pôle a maintenant perdu quatre d’affilée, et c’est le genre de forme qui peut souvent conduire à une séparation des voies. Mais Kowalkiewicz (12-6 MMA, 5-6 UFC) reste un combattant populaire, et un affrontement avec Hill (12-7 MMA, 7-7 UFC) peut toujours être considéré comme valable, en particulier sur une carte européenne, plus tard dans l’année. . Stylistiquement, cela produirait certainement un combat passionnant, et avec Kowalkiewicz se battant probablement dans le salon de la dernière chance, ce serait un combat avec le plus haut enjeu.

Ensuite, regardons la carte principale.

1 2 3… 4

.