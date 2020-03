Les gagnants obtiendront-ils ce qu’ils veulent?

Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: la légende d’après-combat.

Alors après l’événement UFC 248 de samedi à Las Vegas, qui a profité de son temps au micro? Voir ci-dessous pour la collection Callout de cette semaine – et à quel point chacun est réaliste.

Tout d’abord, jetons un œil à la légende de la carte principale solitaire…

Neil Magny

Veut se battre: Michael Chiesa

La légende: “Je ne perds pas de temps. Michael Chiesa est le gars que je cherche à combattre ensuite, et je cherche à le faire dès que possible. Pas besoin d’attendre jusqu’à l’été – je sais que vous êtes en bonne santé. Sortons ici et faisons-le, donnons à ces fans le spectacle qu’ils veulent et laissez-moi apporter le travail. “

La réalité: Peut-être le candidat le moins susceptible d’apparaître dans “Callout Collection”, Neil Magny a personnifié la mentalité de “combattre qui que ce soit d’autre” tout au long de sa carrière à l’UFC. Mais, après avoir été forcé de rester sur la touche ces derniers mois, il sait qu’il a besoin d’une solide victoire sur un grand nom pour revenir au concours à 170 livres, et Chiesa pourrait être l’homme idéal pour le travail. Cependant, alors que le combat a certainement un sens pour Magny, le côté positif n’est pas aussi clair pour Chiesa, qui est sur une larme après son saut du poids léger au poids welter. Après des victoires consécutives contre l’ancien champion par intérim Carlos Condit, le vainqueur du “TUF 1” Diego Sanchez et l’ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos, “Maverick” a appelé à une bagarre avec Colby Covington. Avec tout le respect que je dois à Magny, c’est un combat qui donne à Chiesa beaucoup plus à gagner.

