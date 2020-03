Les gagnants obtiendront-ils ce qu’ils veulent?

Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: la légende d’après-combat.

Donc, après l’événement UFC de samedi sur ESPN + 28 à Brasilia, qui a profité de son temps au micro? Voir ci-dessous pour la collection Callout de cette semaine – et à quel point chacun est réaliste.

Tout d’abord, jetons un œil à la carte préliminaire.

Amanda Ribas

Veut se battre: Paige VanZant

La légende: «Je veux deux semaines pour profiter de la victoire. Et puis je veux combattre Paige VanZant. Nous étions programmés, et je veux toujours lui faire face. Si elle veut se battre au poids des mouches, je suis là, en attendant.

«Mais je suis ambitieux. Je voudrais également combattre la gagnante du combat entre Carla Esparza et Michelle Waterson. Je suis sûr que ce serait un grand combat. “

La réalité: Verrons-nous jamais Paige VanZant dans l’octogone? Si elle revient, Amanda Ribas est une adversaire aussi intéressante que n’importe qui, mais elle n’est que l’un des nombreux combattants de l’UFC qui ont exprimé leur intérêt à accueillir “12 Gauge” dans l’octogone. VanZant voudrait probablement l’opposition la mieux classée disponible et, alors que Ribas est certainement en hausse, elle pourrait ne pas avoir assez de potentiel pour convaincre PVZ de signer l’accord de combat. Si et quand elle reviendra, je m’attendrais à ce que VanZant fasse face à un nom plus établi. Quant à Ribas, il y a un autre match passionnant qui attend d’être fait, avec Angela Hill tweetant le matchmaker UFC Mick Maynard disant qu’elle aimerait affronter le Brésilien prochain.

J’aime beaucoup le look de ce match, et je le préfère de loin à un éventuel combat avec VanZant.

Ensuite: “The Assassin Baby” tire son coup.

