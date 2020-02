Les gens ne veulent que la revanche de Conor McGregor pour le drame

Khabib Nurmagomedov continue de répéter qu’un match revanche de Conor McGregor ne fait rien pour lui, personnellement.

Le champion des poids légers de l’UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a battu McGregor lors de l’UFC 229, où l’accumulation d’avant-combat s’est propagée à une bagarre après-combat, laissant beaucoup penser qu’il y a des affaires inachevées.

Mais Nurmagomedov, qui a soumis McGregor dans une affaire unilatérale lors du concours d’octobre 2018, pense que rien de ce qui s’est produit dans le combat ne justifie une revanche, et réserver à nouveau le combat ne serait que pour le cirque qui entourerait inévitablement l’événement.

“Je pense que les gens veulent voir – continuez simplement ce qui s’est passé la dernière fois”, a déclaré Nurmagomedov à TMZ Sports. «Ils veulent juste voir du drame. Comme si vous demandez aux gens: «Que pensez-vous les gars? Selon vous, qui va gagner? “99% diront:” Comme il l’a fait la première fois. “Les gens veulent juste voir un grand spectacle dramatique, uniquement pour celui-ci.”

Alors que Nurmagomedov voit les avantages dans une revanche potentielle avec McGregor en termes de ventes à la carte et les yeux sur le combat, il insiste sur le fait qu’il n’est pas trop intéressé par tout cela.

Le poids léger invaincu de 28-0, qui doit affronter Tony Ferguson la prochaine fois lors de l’UFC 249 d’avril, dit qu’il trace une voie vers la grandeur.

“Si nous parlons d’argent, c’est bien”, a déclaré Nurmagomedov. “Si nous parlons de drame, c’est bien. Si nous parlons d’un vrai concurrent léger ou d’un vrai combat de championnat léger, ce n’est pas bon. Ce n’est pas un vrai combat de championnat léger, mais si nous parlons de drame et d’argent, bien sûr, c’est bien, mais je viens ici pour faire mon héritage.

«Pour mon héritage, je dois battre des adversaires coriaces comme Dustin Poirier, comme (Al) Iaquinta. … En ce moment, c’est Tony Ferguson. Je dois battre tous ceux qui sont de vrais prétendants, pas de faux prétendants. »

McGregor a fait une déclaration aussi catégorique que possible dans son retour tant attendu, quand il a éliminé Donald Cerrone à l’UFC 246 de janvier en seulement 40 secondes. Mais c’était à 170 livres, et Nurmagomedov dit que McGregor battant un Cerrone qui a perdu plus qu’il n’a gagné dans ses 10 derniers combats ne va pas le réduire en termes de gagner un titre.

“Il doit se battre avec des adversaires vraiment coriaces comme Justin Gaethje ou quelque chose comme ça, et il doit revenir à la division légère”, a déclaré Nurmagomedov. «Il doit réduire le poids; C’est juste mon opinion.”

«Je pense qu’il esquive les affrontements difficiles, pas seulement Justin Gaethje. Il a juste choisi, «OK, qui va être mon prochain combat? Comme, j’ai besoin d’un combat facile. »»

.