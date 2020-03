Les grapplers au SUG12 donnent le coup d’envoi avec un coup de coude social

Dana White n’est pas le seul SOB fou à essayer de mettre en place des événements pendant la pandémie de coronavirus. D’un côté du spectre de l’irresponsabilité, vous avez le K-1 Japan en tête avec l’événement de kickboxing K’Festa 3 le week-end dernier. 6500 personnes se sont rassemblées dans le bol inférieur de Saitama Super Arena pour le spectacle, qui comprenait des promos rappelant aux gens de porter des masques et de conserver un espace pour leur protection.

À l’opposé de ce spectre se trouve Chael Sonnen et son événement Submission Underground. Bien qu’il insiste autant que White sur le fait que la série doit continuer, il a également été beaucoup plus transparent en ce qui concerne les efforts extrêmes qu’il a faits pour se conformer aux réglementations et directives de l’État. Il n’y a pas de foule. Jamais plus de 8 personnes dans le bâtiment à la fois. Tout le monde reste séparé dans plusieurs camping-cars à l’extérieur du site … jusqu’au moment de se battre, bien sûr.

Il ne faut pas ignorer le fait que vous ne pouvez tout simplement pas avoir un événement de lutte sans suffisamment de sueur entre les concurrents pour enduire chaque participant de la pointe aux pieds dans des liquides de perte COVID. Si quelqu’un est porteur du virus, bien sûr. Il y a 548 cas confirmés de coronavirus en Oregon et qui sait combien il en reste dans la nature, non testé ou transporté par des personnes asymptomatiques.

Donc, juste pour être en sécurité, commençons l’événement avec un coup de coude inspiré par l’éloignement social.

Nous ne pouvons qu’espérer que les précautions prises par l’équipe de Sonnen ont effectivement minimisé le risque pour toutes les personnes impliquées. Personne ne veut lire des articles dans une semaine ou deux à propos de la façon dont SUG12 est devenu un vecteur comme les qualifications olympiques de boxe qui ont aidé le coronavirus à se propager dans notre communauté. Mais même avec tout le soin supplémentaire apporté, cela ressemble toujours à un crapshoot … c’est pourquoi tant d’entre nous, les blogueurs MMA, sont toujours choqués que tout cela se passe.

Peut-être que tout ira bien. Ou peut-être que tous ceux qui ont touché une poignée de porte en entrant dans le bâtiment contractent le virus. Il n’y a aucun moyen de le savoir, et si des gens comme Dana White étaient plus honnêtes avec eux-mêmes sur le peu de contrôle qu’ils ont vraiment en ce qui concerne cette pandémie, ils réaliseraient que l’émission ne devrait probablement pas se poursuivre.