Les gymnases et le coronavirus: quels risques?

Vous ne pensez généralement pas à cela lorsque vous êtes dans une pose d’enfant dans votre cours de yoga et que vous avez le nez près du tapis, mais après avoir entendu que vous devriez éviter de vous toucher le visage pour vous protéger du coronavirus, vous pourriez vous demander: Quels sont les risques de contagion lors de l’entraînement dans un gymnase?

La propagation du coronavirus pourrait même inquiéter les plus passionnés du gymnase de soulever des poids.

Le risque de contracter le coronavirus dans un gymnase ou un club de sport est moindre que, par exemple, dans une massea déclaré David Thomas, professeur de médecine et directeur de la Division des maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins. Contrairement aux gymnases, les services religieux pourraient impliquer des poignées de main et une plus grande proximité entre les gens.

Cependant, si vous appartenez à une communauté où il y a eu des cas de coronavirus, “il est peut-être temps de commencer à être plus prudent avec toutes sortes d’expositions, y compris le gymnase”, a déclaré Thomas.

La sueur ne peut pas transmettre le virus, mais les surfaces en contact constant, comme les poids, peuvent poser problème, a-t-il déclaré.

Les scientifiques tentent toujours de déterminer exactement comment le virus se propage, mais ils ont fourni des informations sur la manière dont il serait transmis.. Une étude d’autres types de coronavirus a révélé qu’ils sont restés sur des surfaces métalliques, en verre et en plastique de deux heures à neuf jours.

Certains objets, tels que les poignées et les loquets, “sont trop souvent en contact avec les mains et, pour la même raison, ce sont les surfaces les plus sujettes aux virus”, a expliqué Thomas.

Le propriétaire d’un studio de yoga dans l’État de Washington, où de nombreux patients atteints de coronavirus sont décédés, selon The Yoga Journal, «Il affirme avoir subi les conséquences directes de toute l’hystérie dans les aspects économiques et d’assistance».

Equinox, la marque de gym de luxe, a envoyé des notifications à ses membres, les assurant qu’ils prennent des mesures supplémentaires pendant la saison de la grippe et à la lumière des préoccupations croissantes concernant le coronavirus.

Des mesures supplémentaires comprennent la désinfection de toutes les zones du club avec un liquide de qualité hospitalière trois fois par jour., rappelez aux gens de rester à la maison s’ils sont malades et demandez aux instructeurs d’éviter les contacts directs, tels que les ajustements de posture lors des séances de yoga, a déclaré une porte-parole.

Brian Cooper, PDG de YogaWorks, a envoyé un e-mail aux clients de l’entreprise pour les assurer qu’il renforçait ses processus de nettoyage «pour maintenir nos installations comme un environnement sûr et hospitalier pour tous les étudiants et le personnel. “

David Carney, président d’Orangetheory Fitness, a énuméré les mesures de sécurité dans un courriel le jeudi 2 mars. “Nettoyez votre équipement après chaque série et n’hésitez pas à demander une autre lingette humide chaque fois que vous en avez besoin”, écrit-il.

Savez-vous ce qu’il y a dans ces bouteilles sans description dans les gymnases avec lesquelles vous êtes censé nettoyer vos gadgets, tapis et équipements?

Si vous n’êtes pas sûr, demandez au personnel ce qu’il y a dans la bouteille ou apportez vos propres lingettes de nettoyage au gymnase.

“J’apporterai probablement mes propres lingettesThomas a parlé samedi de sa visite au gymnase le même jour. “De cette façon, je saurai que ce sont les bons et qu’ils ont la bonne concentration d’alcool.”

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les solutions domestiques au chlore dilué, les solutions contenant au moins 70% d’alcool et divers désinfectants domestiques devraient être efficaces dans la lutte contre les coronavirus.

La Agence de protection de l’environnement publié une liste de désinfectants pour lutter contre le virus.

En plus d’éviter les appareils et équipements fréquemment utilisés, il est recommandé, comme toujours, de vous laver les mains souvent et de ne pas toucher votre visage.

Si vous vous sentez malade, restez à la maison.

“De manière générale, c’est ainsi que vous pouvez éviter de tomber malade dans une salle de sport, mais s’il vous plaît ne vous présentez pas si vous vous sentez malade”, a déclaré Thomas. “N’infectez pas les autres.”

http://mma.uno/galeria-rachael-ostovich-la-bella-peleadora-de-ufc-que-la-rompe-en-la-redes-sociales/