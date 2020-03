Les Jeux olympiques d’été de 2020 officiellement reportés en raison d’une épidémie de coronavirus

Les Jeux olympiques d’été de 2020 ont été officiellement reportés en raison de la pandémie de coronavirus en cours qui a balayé le monde au cours des derniers mois.

Le Comité International Olympique (CIO) a pris la décision mardi après que plusieurs nations, dont les États-Unis, aient recommandé que les jeux n’évoluent pas comme prévu, l’événement devant avoir lieu au Japon.

“La propagation sans précédent et imprévisible de l’épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde”, ont écrit des responsables du CIO dans un communiqué. «Hier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19« s’accélérait ». Il y a maintenant plus de 375 000 cas enregistrés dans le monde et dans presque tous les pays, et leur nombre augmente d’heure en heure.

«Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale. »

COVID-19 a déjà causé plus de 15 000 décès dans le monde et de nouveaux cas apparaissent chaque jour.

Le président Donald Trump a demandé que les Jeux soient retardés et il a été rejoint par des comités olympiques de plusieurs nations importantes, dont le Canada et le Brésil.

Alors que les Jeux olympiques de 2020 n’ont été que reportés, c’est la première fois depuis 1944 que les jeux sont retardés ou annulés. Cette année-là, les Jeux olympiques n’ont pas progressé comme prévu en raison de la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux athlètes d’arts martiaux mixtes ont participé aux Jeux olympiques passés, y compris l’actuel champion des poids coqs de l’UFC Henry Cejudo, qui a remporté une médaille d’or en lutte libre en 2008 ainsi que la championne du PFL Kayla Harrison, qui a remporté deux fois la médaille d’or en judo.