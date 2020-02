Les juges et les arbitres des combats pour le titre UFC 248 sont affectés

Dan Miragliotta il sera le troisième homme de l’octogone quand Israël Adesanya défendra sa ceinture avant Yoel Romero sur le stellaire de l’UFC 248.

La Commission sportive du Nevada Il a décidé des arbitres et des juges pour les deux combats de départ lors d’une réunion tenue mercredi après-midi.

Sel D’Amato, Chris Lee et Ron McCarthy seront les juges affectés à Adesanya vs Romero. Miragliotta obtiendra 1 900 $ pour leur travail, tandis que les juges recevront 1 600 $ pour son travail.

Ce sera la première fois que Miragliotta arbitrera un combat de Adesanya Dan a été arbitre dans la défaite par décision partagée de Romarin devant l’ancien champion Robert Whittaker dans UFC 225

D’autre part, Keith Peterson sera l’arbitre pour le combat de départ pour la ceinture de poids de paille femelle entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk dans la co-star du panneau d’affichage. Mike Bell, Derek Cleary et Eric Colon Ils qualifieront le combat. Les paiements pour l’arbitre et les arbitres seront les mêmes que pour le combat stellaire de l’événement.

Peterson a été arbitre au début de Zhangmais a été dans l’Octogone avec Joanna trois fois. Le dernier était, quand le battement polonais Tecia Torres dans UFC sur Fox 30.