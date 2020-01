Les médecins disent que Conor McGregor est dans la meilleure forme de sa vie

Conor McGregor Il finalise les préparatifs pendant 5 jours pour affronter Donald Cerrone dans un combat crucial pour lui. Et cela se trouve être dans la meilleure forme pour le combat. En fait Dana White partagé l’avis des médecins à cet égard et c’est vraiment bien. L’Irlandais s’est préparé comme il se doit au combat.

“Conor McGregor est dans la meilleure forme de sa vie”

Cela a commenté le président TMZ:

«J’ai entendu dire que c’était d’une manière phénoménale. C’est plus, les médecins disent que Conor est de la meilleure façon qu’ils l’ont jamais vu. Sa tête semble être au bon endroit. Bien qu’il puisse être un peu rouillé. Nous verrons ce qui se passera. »

White continue de parler du combat.

“Ce combat est intéressant à plusieurs niveaux.. Conor peut être un peu rouillé. Il a combattu deux fois à 170 livres, avec une victoire et une défaite.

«Cerrone rivalise pour plus que de l’argent. C’est un gars qui a besoin de quelque chose d’important pour se battre. Et c’est le type de combat où il se développe. C’est le genre de combats dans lequel il aime être. Il a combattu plusieurs fois à 170 livres, il se sent à l’aise dans cette division.

“Conor pèsera 168 ou 169. En fait, Il est difficile pour Conor de gagner 170 livres. C’est un combat intéressant et amusant entre deux monstres dans cette entreprise. “