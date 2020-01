Les meilleures fins des combattants de l’UFC Raleigh

Ce samedi 25 janvier est célébré UFC Raleigh, deuxième événement de la société en 2020, le premier en dehors du calendrier PPV. Et présentez cette affiche de combat:

Curtis Blaydes contre. Junior dos Santos

Rafael dos Anjos contre. Michael Chiesa

Jordan Espinosa vs. Alex Perez

Hannah Cifers contre Angela Hill

Jamahal Hill vs. Darko Stošić

Bevon Lewis contre. Dequan Townsend

Arnold Allen contre. Nik Lentz

Justine Kish contre. Lucie Pudilová

Montel Jackson contre. Felipe Colares

Sara McMann vs. Lina Länsberg

Brett Johns contre. Tony Gravely

Herbert Burns contre. Nate landwehr

Pour continuer à promouvoir le spectacle, UFC a publié la vidéo avec les meilleures fins de ses protagonistes.