Les meilleurs combattants du Chili monteront dans la cage de ONE Fight Night II “

Interview ALBERTO DIMARO PDG et président de ONE Fight Night Chile.

Les amateurs de MMA au Chili comptent les jours pour voir la cage ONE FIGHT NIGHT 2 illuminée, un événement que Productra One se produira le 9 mai et est considéré comme le spectacle le plus important du pays et avec une projection plus internationale.

Pour en savoir plus sur la préparation de ce spectacle sportif et la sélection des athlètes, nous nous entretenons avec Alberto Dimaro, président de Productora One et créateur de ONE FIGHT NIGHT. Qui s’est plongé dans le chemin qui les a conduits à être un événement où de nombreux athlètes chiliens, argentins, péruviens, brésiliens, vénézuéliens, entre autres, rêvent d’être.

PRODUCTORA ONE ET SES ÉVÉNEMENTS ONT EU UNE TRÈS BONNE ACCEPTATION NATIONALE ET INTERNATIONALE QUELLE EST VOTRE VISION DE CELA?

Selon les statistiques, nous sommes aujourd’hui les meilleurs au Chili. Avec ONE LIVE, nous atteignons plus de 15 pays avec une gamme de plus de 100 000 et 60 000 reproductions. Tout cela depuis notre plateforme, ce qui nous a permis de positionner la marque et de ne pas laisser notre produit à des tiers.

Avec ONE FIGHT NIGHT 2 nous avons un beau challenge en termes de production, spectacle sportif. Sans même être réalisé, beaucoup veulent être là et les fans sont reconnaissants qu’un événement de niveau puisse être organisé. Dans un enclos fait pour le sport comme le Centre d’entraînement olympique.

Est-ce que cela les différencie déjà des autres événements qui font du Chili?

Oui, notre production est de niveau. Nous travaillons pour être le meilleur événement en Amérique latine et nous devons être à la hauteur de tout. Nous sommes le seul événement qui paie tous les athlètes, y compris les amateurs, nous avons également les meilleurs sacs au Chili, cela peut être corroboré par tout athlète qui a signé avec nous.

COMMENT A ÉTÉ LA SÉLECTION DES ATHLÈTES POUR UNE NUIT DE COMBAT 2? Les meilleurs athlètes MMA du Chili monteront dans la cage ONE FIGHT NIGHT 2, tous ceux qui sont actuellement compétitifs et projetés. Nous ne sommes pas servis par ceux qui viennent de grands combats avec de bons rivaux et qui baissent ensuite leur niveau, cela ne nous fait pas du bien en tant qu’événement ou pour eux en tant qu’athlètes.

LES SPORTS ÉTRANGERS SONT-ILS DEMANDÉS À COMBATTRE EN UNE NUIT DE COMBAT 2?

Je suis heureux que l’événement ONE FIGHT NIGHT et ONE LIVE ait eu un grand impact au niveau latino-américain, tant de combattants d’autres nationalités proposent d’être dans notre cage, sans que nous ne fassions aucun appel. Cela nous montre que nous faisons les choses bien et professionnellement.

QUEL SERA LE BILLBOARD ONE FIGHT NIGHT 2?

Nous avons notre combat vedette avec deux grands athlètes du sud du Chili, José Tiro Loco Ferreira, actuel champion des 145 Libras (Temuco) et son rival Hugo Oyarzún (Chiloé).

Il y aura Eduardo Torres qui vient de combattre dans Combate América et affrontera Diego Gómez Manzur, aujourd’hui connu pour être un formidable projet national. Ils joueront le titre 61Kg.

Nous aurons la présence de Jennifer González qui était également dans Combat America il y a quelques mois, tout comme Dana Grau, les deux monteront jusqu’à la cage ONE avec des rivaux différents. Bientôt, ils connaîtront les autres athlètes sur le panneau d’affichage qui sont sans aucun doute d’un haut niveau et qui ont des différences marquées dans le circuit national.

VOIRONS-NOUS DES COMBATS TRÈS COUPLE?

Bien sûr, nous nous soucions beaucoup de cela. Nous ne nous battons pas avec des rivaux demandés par l’entraîneur ou les athlètes eux-mêmes pour améliorer les records, nous décidons avec ceux qui se battent et nous recherchons des combats très similaires.

Réparer les combats à votre convenance est une énorme erreur que beaucoup font au Chili, sans mesurer les dommages qu’ils causent aux athlètes et au spectacle.

COMBIEN DE TITRES SERONT EN LITIGE?

Le 145 livres José Ferreira contre Hugo Oyarzún, 160 livres Miguel Araneda contre Felipe Bachmann, les deux défendant le titre. Parce qu’un champion pour être répertorié comme tel, doit défendre sa ceinture.

De plus, nous avons le titre de 135 livres entre Eduardo Torres contre Diego Gómez Manzur et le titre féminin entre Jennifer Gonzalez du Chili et une rivale internationale que nous annoncerons bientôt.

QUEL EST PROJETÉ POUR LE PRODUCTEUR UN CETTE ANNÉE 2020?

Nous nous concentrons pour ce 9 mai avec ONE FIGHT NIGHT 2 en plus d’une autre version de ONE LIVE pour les fans qui nous voient de différents pays. Nous voulons que notre entreprise se consolide avec 2 grands événements et 2 pour nos plateformes numériques annuelles.

Il est difficile de réaliser économiquement ce type d’événement car ils sont autogérés et les chiffres rouges apparaissent toujours. Mais nous comptons sur le soutien des athlètes et des fans pour soutenir un événement de cette catégorie, offrant ainsi des spectacles plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi qu’un espace de niveau pour les athlètes nationaux.