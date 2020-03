Les meilleurs combattants que vous devriez suivre sur Instagram

Image via @ufc sur Instagram

Au milieu de l’épidémie de coronavirus et des événements de MMA annulés à gauche et au centre, de nombreux fans de combat sont coincés à la maison en se tortillant les pouces.

Pour ne pas avoir peur, BJPenn.com est venu vous sauver de votre sommeil d’ennui. Nous avons organisé les meilleurs comptes Instagram de combat que vous devez suivre. Maintenant, vous pouvez rester à jour avec toutes les actions de combat, même quand il n’y a pas de combats!

Darren Till

“The Gorilla” ne prend pas la vie trop au sérieux, et son Instagram est exactement le même. Que Till laisse échapper des DM d’Instagram de fans fous ou plaisante sur ses problèmes de visa en cours, la page Instagram des poids moyens est de la pure or de la comédie.

“Suga” Sean O’Malley

Si vos intérêts communs impliquent le tabagisme, le jeu et le MMA, alors Sean O’Malley est le combattant pour vous. Ses articles hilarants sur les réseaux sociaux et son talent irréfutable font de «Suga» une légende, à la fois dans et hors de l’Octogone. Regardez son interprétation étrange et merveilleuse d’un entraînement de Tony Ferguson ci-dessous.

Derrick Lewis

Derrick Lewis est sans doute l’OG de mèmes et de vidéos hilarantes sur Instagram. Son compte est plein de clips aléatoires qui au minimum vous feront sourire ou vous laisseront dans une hystérie absolue. Si vous voulez rester à jour avec le meilleur coronavirus ou les mèmes politiquement incorrects, alors Derrick “TheBeastUFC” est votre homme.

Josh Thomson

Analyste de Bellator et ancien combattant, Instagram de Josh Thomson est une source d’informations utiles. Il publie souvent des clips de son émission de podcast, Weighing In with John McCarthy et est votre interlocuteur privilégié pour les mises à jour de Bellator. Il lance également une vidéo ou un mème drôle pour égayer votre journée, alors assurez-vous de le suivre.

Amanda Nunes

Bien qu’elle soit la combattante la plus intimidante à avoir décerné l’Octogone, Instagram d’Amanda Nunes n’est rien d’autre qu’une ambiance positive. Le champion des deux divisions est toujours souriant et utilise la plateforme pour partager les mises à jour de sa vie personnelle. Récemment, elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec une autre combattante du MMA, Nina Ansaroff. Suivez «The Lioness» et son parcours vers la parentalité sur Instagram aujourd’hui.

Mike Bisping

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC n’a pas de filtre, et sa page Instagram ne fait pas exception. “The Count”, raconte comment c’est et n’a pas peur de donner aux fans un avant-goût de son humour britannique sarcastique. Il publie également quelques joyaux de la comédie et des extraits de son podcast, Believe, You, Me.

Daniel Cormier

L’ancien champion des deux divisions et commentateur de l’UFC propose l’une des pages Instagram les plus variées. Il partage de nombreux aspects de sa vie, de l’American Kickboxing Academy (AKA), avec Khabib Nurmagomedov, à sa vie en dehors du MMA.

“DC” télécharge également de nombreux messages de soutien à sa famille et aux étudiants de lutte. Le bon gars tout autour vous réchauffera le cœur et vous fera moins sentir coupable de tergiverser sur Instagram.

Angela Lee

La championne des poids atomiques «imparable» de ONE Championship, Angela Lee dégage des vibrations positives. Elle publie des photos fantaisistes qui vous donneront envie de réserver de nouvelles vacances ou de prendre de la vitamine D sur une plage d’Hawaï. Si vous voulez un remontant positif et vérifier le chien de compagnie le plus cool, ne cherchez pas plus loin.

Conor McGregor

Conor McGregor est une légende incontestable du MMA, cependant, son Instagram prouve que l’Irlandais est bien plus qu’une simple superstar. “The Notorious” met constamment à jour son histoire Instagram avec de nouveaux contenus sur ses autres projets, Proper No 12 Whisky et vêtements pour hommes August McGregor. L’homme aux multiples talents télécharge également des pépites d’or. Il fera allusion aux combats, critiquera les combats, des images jamais vues auparavant et partagera des photos de son adorable famille.

Page Michael «Venom»

Michael «Venom» Page est la réponse de Bellator à Derrick Lewis. La mise en scène du poids welter s’étend à son flux Instagram, car il publie souvent des vidéos hilarantes à la fois sur son flux Instagram et sur son histoire. Il publie également des mises à jour de ses voyages, ce qui vous donnera une grande envie de vacances.