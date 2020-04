Les meilleurs moments de l’UFC Fight Pass pour le 8 avril

Il y a “Flashback Friday” et “Throwback Thursday” (et mardi aussi, si vous voulez). Mais chez MMA Junkie, nous avons pensé pourquoi ne pas étendre cela à tous les jours?

“Combat Rewind” vous présente certains des meilleurs moments des sports de combat de chaque jour calendaire de l’année. C’est un retour en arrière sur l’histoire, gracieuseté des archives de l’UFC Fight Pass, avec des finitions stellaires et des moments classiques en MMA et au-delà lors de leurs anniversaires.

Alors détendez-vous et revivez les éléments suivants dans la vidéo ci-dessus:

Muay Thai absolu: Chai So Jo Toy Paedriw contre Phonchainoi Thidet 99 – 8 avril 2019

FIERTÉ 34: Gilbert Yvel contre Akira Shoji – 8 avril 2007

FIERTÉ 34: Eric ‘Butterbean’ Esch contre Zuluzinho – 8 avril 2007

Pancrase – Eyes of Beast 3: Bas Rutten contre Takaku Fuke – 8 avril 1995

FIERTÉ 34: Shinya Aoki contre Brian Lo-A-Njoe – 8 avril 2007

FIERTÉ 34: Rameau Thierry Sokoudjou contre Ricardo Arona – 8 avril 2007

Images de combat gracieuseté de UFC Fight Pass, le service d’abonnement numérique officiel de l’UFC, qui offre actuellement un essai gratuit de sept jours. L’UFC Fight Pass permet aux fans d’accéder à des événements et combats UFC en direct exclusifs, à des événements MMA en direct et à des sports de combat exclusifs du monde entier, à un contenu exclusif et original en coulisses et à un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la plus grande bibliothèque de combats au monde.

.