Les meilleurs NOCAÚTS de l’UFC en 2020

Les nouvelles vont et viennent, la dernière chose que nous savons est que les trois prochains événements UFC sont suspendus, en gardant celui du 18 avril 2020, qui aura le combat très attendu et stellaire, déjà suspendu plusieurs fois, entre le champion des poids légers Khabib “L’aigle” Nurmagomedov et le challenger Tony «El Cucuy» Ferguson. Profitant de cet arrêt obligatoire, nous vous apportons un résumé des meilleurs KO de 2020 dans les 8 épreuves que l’UFC a eu cette année.

Certains des meilleurs KO dans l’UFC au cours de ces premières semaines de 2020 incluent:

Conor McGregor battre Donald cerrone à 0:40 du premier tour, combat gagnant de la Performance de la Nuit à l’UFC 246

Jan Blachowicz battre Corey Anderson A 3h08 du premier tour, combat gagnant de la Performance de la Nuit à l’UFC sur ESPN + 25

Sean O’Malley battre José Alberto Quiñones A 2h02 du premier tour, combat gagnant de la Performance de la Nuit à l’UFC 248

Gilbert Burns battre Demian Maia À 2:34 du premier tour, UFC Performance of the Night remporte le combat sur ESPN + 28

Curtis Blaydes battre Junior dos Santos à 1h06 du deuxième tour

Deiveson Figueiredo battre Joseph Benavidez à 1h54 du deuxième tour

Danaa Batgerel battre l’Argentin Guido Cannetti à 3h01 du premier tour

Et en bonus, le “pas d’élimination” qui Magomed Ankalaev à Ion Cutelaba à 0:38 du premier tour.