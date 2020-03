Les meilleurs podcasts MMA à écouter pendant l’isolement des coronavirus

Avec la menace imminente du Coronavirus obligeant tout le monde à s’isoler, BJPENN.com a organisé une liste des meilleurs podcasts MMA à écouter (sans ordre particulier).

Maintenant, vous pouvez remplir votre cerveau d’un flux illimité d’informations MMA et garder l’ennui à distance.

Croyez-moi avec Michael Bisping et Luis J Gomez

Si le commentaire MMA sans filtre et l’humour britannique sarcastique sont votre tasse de thé, ne cherchez pas plus loin. Believe You Me couvre des sujets MMA populaires, avec les pensées et les histoires ajoutées des co-animateurs Mike Bisping et Luis J Gomez. Le duo dynamique fournit un commentaire de style Punch and Judy qui est la forme podcast de plaisanteries dans les vestiaires.

Pesée avec Josh Thomson et Big John McCarthy

Peser avec Josh Thomson et Big John McCarthy offre une approche réfléchie et analytique des nouvelles MMA. La carrière de Josh Thomson en tant qu’analyste Bellator et ancien combattant lui permet de fournir une perspective unique. Pendant ce temps, la réputation de John McCarthy en tant que meilleur arbitre MMA donne aux auditeurs des informations inestimables à maintes reprises. C’est un excellent podcast pour rester au courant des actualités de Bellator et des controverses MMA d’actualité.

BJ Penn Radio avec Jason Kindschy

BJ Penn Radio avec l’hôte Jason Kindschy présente une liste d’invités MMA tels que Colby Covington et Valentina Shevchenko. L’émission de radio fournit des pépites d’or d’informations MMA que vous seriez triste de manquer. Contrairement à d’autres podcasts, BJ Penn Radio se concentre sur la voix du combattant sans limiter son opinion aux contraintes de temps d’un programme de podcast. Un incontournable pour les amateurs de MMA.

Luke Thomas Live Chat et Podcasts

Luke Thomas est un grand fan du MMA depuis 2004 et est l’une des figures les plus perspicaces et les plus perspicaces du sport. Ses discussions en direct et son podcast offrent une approche plus personnelle des actualités MMA tout en conservant un professionnalisme inébranlable.

The Megan Anderson Show

Megan Anderson a mis à profit son expérience de combattante du MMA en créant The Megan Anderson Show, disponible sur Youtube. Sur sa plate-forme, elle donne sa ventilation personnelle des combats UFC et fournit un niveau d’interactivité via les flux en direct et les sessions de questions et réponses. Elle est l’une des seules animatrices à présenter un podcast tout en continuant de participer à ce sport.

Soumission Radio avec Kacper Rosolowski et Denis Shkuratov

Submission Radio accueille une longue liste d’invités intéressants, y compris des apparitions récentes de Ben Askren, Dan Hardy et d’autres. Les hôtes Kacper Rosolowski et Denis Shkuratov se complètent et posent des questions d’approfondissement dont les fans veulent connaître la réponse.

MMA H.E.A.T. avec Karyn Bryant

Le MMA H.E.A.T. le podcast est dirigé par la journaliste chevronnée Karyn Bryant. La longue carrière de Bryant dans le sport et sa position d’ancre ESPN MMA lui donnent une connaissance approfondie du sport – à l’intérieur et à l’extérieur de l’Octogone. Son co-hôte est le poids welter de l’UFC et le mannequin Alan Jouban. Leur expérience devant la caméra a porté ses fruits, car le duo propose un podcast articulé et éloquent sur des sujets MMA.

Spectacle JRE MMA par Joe Rogan

Joe Rogan est sans doute l’OG de l’univers du podcast et son MMA Show ne fait pas exception. Les podcasts MMA de Rogan sont nettement plus longs que la plupart des plates-formes concurrentes. Ils suivent un format de discussion en tête-à-tête avec des membres de la royauté MMA tels que Kamaru Usman et Georges St-Pierre. Cela permet à Rogan d’explorer chaque fissure et crevasse de la carrière de combattant de son invité ainsi que sa vie et ses intérêts personnels. Son émission est largement considérée comme la crème de la crème des podcasts MMA.

Quel est votre podcast MMA préféré à écouter? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.