Les notables de l’UFC et du MMA célèbrent le 4 juillet sur les réseaux sociaux

Par Blue Corner |

4 juillet 2020 19h00

Le patriotisme des combattants de l’UFC et du MMA était en vigueur pour le jour de l’indépendance aux États-Unis.

En règle générale, des personnalités de tout le sport ont choisi de célébrer les vacances de diverses manières. Certains choisissent de passer du temps avec leurs amis et leur famille. D’autres restent piégés dans le gymnase pour se concentrer sur les combats à venir. Il y a un mélange de tout ce qui se passe en 2020, mais en capacité limitée en raison des restrictions provoquées par la pandémie de coronavirus.

Consultez ci-dessous pour une collection des meilleures réactions des médias sociaux à la fête du 4 juillet.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

1h

UFC

L’entraîneur Mike Brown veut que Dustin Poirier se fasse tirer dessus ou se battre avec un chapiteau: « C’est un match nul »

4 juillet 2020 17h45

·

Par: Danny Segura

L’entraîneur de l’équipe américaine Top Mike Mike veut de grandes choses pour l’avenir de Dustin Poirier.

2h

Blue Corner

Ne vous attendez pas à ce que Jorge Masvidal ou Colby Covington interviennent à l’UFC 251

4 juillet 2020 16 h 40

·

Par: Mike Bohn, The Blue Corner

Les offres de Jorge Masvidal et Colby Covington de marcher et de combattre Kamaru Usman à l’UFC 251 ne sont pas réalistes.

3h

Blue Corner

Sur Brendan Schaub et ce qu’il ne faut PAS faire dans la lutte contre COVID-19

4 juillet 2020 15:35 pm

·

Par: Dave Doyle, The Blue Corner

En cas de doute sur le coronavirus, voici une règle de base: quoi que fasse Brendan Schaub, faites le contraire.

4h

Blue Corner

The War Room: Dan Hardy décompose Jessica Andrade contre Rose Namajunas 2 à l’UFC 251

4 juillet 2020 14h30

·

Par: Simon Head, The Blue Corner

Dan Hardy décompose le match revanche poids plume entre Jessica Andrade et Rose Namajunas avant la nuit de combat à l’UFC 251.

5h

UFC

7 combattants qui devraient combler les places restantes sur la série Contender de Dana White, saison 4

4 juillet 2020 13:25 pm

·

Par: Nolan King

La saison 4 de la série Contender de Dana White approche à grands pas – et sa programmation se remplit rapidement.

7h

UFC

Santiago Ponzinibbio ouvre sur l’enfer de récupération après que les médecins l’ont averti qu’il ne pourrait plus jamais se battre

4 juillet 2020 12:20 pm

·

Par: Farah Hannoun

Le concurrent argentin welters Santiago Ponzinibbio a révélé l’étendue des maladies qui l’ont laissé sur la touche pendant plus de 18 mois.

7h

UFC

Aaron Phillips prêt pour le retour à l’UFC, face à Jack Shore sur ‘Fight Island’

4 juillet 2020 11h35

·

Par: Nolan King et Simon Head

Près de six ans après son premier passage à l’UFC, Aaron Phillips est de retour alors qu’il intervient à court préavis pour faire face à Jack Shore invaincu le 15 juillet.

8h

PFL

Les conseils de Rory MacDonald sur le côté commercial du MMA: «Vous devez à peu près vous débrouiller seul»

4 juillet 2020 11 h 15

·

Par: Danny Segura et Nolan King

Rory MacDonald discute des choses qui ont fonctionné pour lui car il a suivi le processus d’agent libre à deux reprises.

9h

Bellator

Des déclarations audacieuses: les 6 performances exceptionnelles de Bellator à ce jour en 2020

4 juillet 2020 10 h 10

·

Par: Simon Head

Simon Head du MMA Junkie sélectionne six grandes déclarations faites par les combattants Bellator lors du calendrier des événements réduit de la promotion 2020.

10h

UFC

Marlon Moraes frustré appelle les anciens champions Dominick Cruz, Cody Garbrandt

4 juillet 2020 9 h 05

·

Par: Farah Hannoun

Marlon Moraes accuse les anciens champions des poids coq UFC Cody Garbrandt et Dominick Cruz de l’avoir esquivé.

