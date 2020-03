La saison 2020 de PFL apportera de nombreux noms bien connus pour les adeptes de UFC y Bellator. Les nouvelles recrues de PFL sont dirigées par l’ancien challenger du titre UFC et ancien champion poids welter de Bellator, Rory MacDonald; ancien challenger du titre léger Bellator, Marcin Held; Les ex-UFC légers ont également été signés, Affaire Johnny; le champion national de lutte de la division I de la NCAA et ancien Bellator, poids plume, Bubba Jenkins; les poids légers Olivier Aubin-Mercier y Clay Collard; femelle léger Cindy Dandois y Laura Sanchez; le poids total Justin Willis; le poids semi-plein Jordan Young et le poids total Mohammed Usman, frère du champion poids welter de l’UFC, Kamaru Usman.

La nouvelle saison de PFL commence le 21 mai et mettra en vedette les six champions de l’année dernière.