Les opportunités à court terme, un mode de vie pour le débutant de l’UFC, Youssef Zalal

Youssef Zalal avait moins de deux semaines pour se préparer à ses débuts à l’UFC. Parlez-lui pendant cinq minutes, et vous vous rendrez compte qu’il ne le ferait pas autrement.

“Le diable marocain” fait sa première marche vers l’Octogone samedi, alors qu’il affronte son collègue vétéran de la Legacy Fighting Alliance, Austin Lingo, lors des premiers préliminaires de l’UFC 247 au Toyota Center de Houston.

Zalal et Lingo étaient un ajout tardif à la carte, ce qui n’est pas nouveau pour Zalal compte tenu du début de sa carrière. Il y a deux ans, lors de son deuxième combat professionnel et de son premier pour la LFA, Zalal s’est retrouvé à affronter Maurice Salazar lorsqu’un coéquipier a été contraint de se retirer du combat.

“J’avais combattu deux semaines avant cela”, a déclaré Zalal à MMA Fighting. «J’ai combattu mes débuts professionnels, j’ai gagné celui-là au troisième tour. Je pensais avoir cassé ma main et je ne l’ai pas fait. Ma main était enflée, je la glaçais, un peu encore entraînée, mais en quelque sorte, ça a été facile.

«Ma deuxième semaine, je retournais à l’entraînement, puis mon coéquipier a eu des problèmes pour perdre du poids et est tombé dans le sauna et s’est cogné la tête. Donc, mon entraîneur était comme s’il n’y avait aucun moyen de se battre, aucun moyen. Et puis notre manager m’a regardé et il m’a dit: «Voulez-vous vous battre?» Et je me suis dit: «Euh…» C’est le même jour où ils vont peser.

“Alors je me dis:” Euh, bien sûr, faisons-le. “”

Après avoir négocié et fait passer le combat de 145 livres à 155 livres, Zalal et son équipe se sont rendus au gymnase, ont frappé le sauna, ont réduit le poids et ont pris du poids. Le lendemain, il a battu Salazar par TKO au deuxième tour.

Sa prochaine occasion était un autre combat à court préavis, un mois plus tard lors d’un spectacle à Glendale, au Colorado. Là, il a remporté une victoire de soumission au deuxième tour contre Clay Wilmer. Et puis, dans son quatrième combat professionnel, Zalal a dû faire face à un changement d’adversaire à une semaine et demie de la nuit de combat. Il a de nouveau gagné par soumission.

La main de Zalal a été levée lors de ses six premiers combats, et il attribue son approche ouverte d’esprit à la lutte contre les réservations comme jouant un rôle dans son développement.

«J’adore briller en opportunités», a déclaré Zalal. «Mon entraîneur m’a dit l’une des meilleures choses: c’est là que les champions sont construits. C’est là que la grandeur se construit. J’adore donc les opportunités à court terme, j’adore ça parce que cela me pousse à briller davantage. »

Si Yousef semble sage au-delà de ses années (il a eu 23 ans en septembre dernier), c’est parce qu’il se bat depuis qu’il a 10 ans. Né à Casablanca, Zalal a suivi le chemin de nombreux Marocains cherchant à devenir le prochain Badr Hari et s’est engagé très jeune dans le kickboxing. Ce n’est que lorsqu’il a suivi son père et son frère aîné aux États-Unis qu’il s’est intéressé au MMA.

“Je n’ai jamais entendu parler de l’UFC jusqu’à ce que je vieillisse”, a déclaré Zalal. “Comme, j’avais vu des moments forts fous quand j’étais jeune sur YouTube et des trucs comme ça, mais tout ce que j’avais vu, c’était beaucoup de kickboxing, c’est tout. J’ai grandi avec le kickboxing et j’ai eu mon premier combat à l’âge de 10 ans en kickboxing. (J’ai eu mon) deuxième quand j’avais 11 ans, puis nous sommes descendus ici, puis nous avons attendu toute une année et vu un gymnase MMA, (et) c’est à ce moment-là que je me suis impliqué dans les arts martiaux mixtes. “

L’histoire des combattants marocains à l’UFC est courte, seuls les frères Abu et Ottman Azaitar représentant actuellement ce pays dans la promotion (l’ancien combattant de l’UFC Lee Murray est également d’origine marocaine). Zalal prévoit de arborer fièrement ce drapeau samedi.

Se décrivant comme «hyper», même Zalal n’aurait pas pu prédire qu’il arriverait à l’UFC aussi rapidement. Son exposition a explosé après son combat précédent, qui s’est terminé par un KO viral au genou de Jaime Hernandez. La victoire a non seulement cassé un dérapage de deux combats, mais lui a permis de se retrouver face à la télévision nationale.

«Je ne savais pas que j’étais sur Sportscenter et tout ça jusqu’à ce que mes amis m’envoient une vidéo – des amis avec qui je n’avais pas parlé depuis des années! sur Sportscenter et tout ça », a expliqué Zalal. “Je me dis:” Quoi? Centre sportif? De quoi parlez-vous? “Et c’est à ce moment-là que j’ai éteint du bruit.”

Après ce KO, son équipe s’attendait à recevoir un appel de la série Contender ou à recevoir une opportunité à court terme, ce qui aurait convenu à Zalal. La réservation de l’UFC 247 n’aurait pas pu mieux fonctionner, d’autant plus qu’elle est contre Lingo, un finisseur poids plume aux vues similaires que Zalal s’attendait à croiser avec éventuellement dans le LFA.

Zalal a en fait coincé son coéquipier Phil Gonzalez contre Lingo lorsque Lingo a battu Gonzalez par décision en 2018. Donc, dans un sens, il se battra non seulement pour lui-même et le Maroc, mais aussi pour son équipe de Factory X à Englewood, en Californie. Zalal savoure, même si ce n’est pas celui qu’il a fait tout son possible pour chasser.

“N’attendez pas les opportunités”, a déclaré Zalal. «Faites ce que vous devez faire avant chaque combat, votre régime alimentaire, votre récupération, votre entraînement, et tout le reste, et des opportunités se présenteront à vous. Ne vous concentrez pas tellement sur «Oh, j’ai fait ceci, j’ai fait ceci, je mérite cette opportunité et ceci et cela.» Concentrez-vous simplement sur le processus et tout cela et les opportunités se présenteront à vous.

“C’est ce que je dirais que les gens verront avant mes débuts à l’UFC.”