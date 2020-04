Les perspectives brésiliennes peinent à poursuivre leurs rêves dans le cadre de la fermeture de COVID-19

La grande majorité des athlètes de l’UFC sont ouvertement favorables à ce que les événements se produisent malgré la pandémie mondiale de COVID-19 qui a forcé toutes les autres grandes ligues sportives du monde à cesser leurs activités, mais le scénario est un peu différent sur les salons régionaux.

Oui, les combattants brésiliens d’arts martiaux mixtes sont toujours prêts à se battre pour de petites promotions pendant les périodes difficiles, mais ils n’auront pas des milliers de dollars en attente après la sonnerie finale. Dans un scénario où un chèque de 150 $ est toujours considéré comme un bon argent de spectacle pour la plupart des promotions dans le pays – tandis que plusieurs autres paient toujours des athlètes avec des billets – chaque cent compte.

Les événements MMA ont été annulés dans tout le pays, laissant des centaines d’athlètes suspendus. Ils comprennent que c’est une question de santé publique, mais en souffrent toujours.

La championne des pailles Shooto Brésil Julia Polastri, répertoriée comme l’une des meilleures perspectives brésiliennes à regarder en 2020, visait un combat à la SFT en juin et ne sait pas si la carte se poursuivra comme prévu. Elle continue de s’entraîner à la maison, mais le verrouillage l’a affectée de différentes manières.

“C’est ce qui rend tout plus compliqué parce que je vends aussi des truffes au chocolat dans le train et que nous gagnons de l’argent avec les élèves du gymnase, et maintenant les deux sont coincés”, a déclaré Polastri. «Le gymnase ne peut pas ouvrir parce que vous ne pouvez pas organiser de grands rassemblements, et j’ai essayé d’aller au train aujourd’hui pour vendre des truffes et je ne pouvais pas le faire parce qu’il y avait des flics là-bas qui ne laissaient personne entrer. C’est un peu compliqué. “

Polastri, qui est passée à 7-2 en MMA avec une victoire par élimination contre le vétéran de l’Invicta FC Jessica Delboni en octobre dernier, sa cinquième victoire consécutive, a réussi à gagner de l’argent en vendant ses bonbons faits maison à des amis et des voisins au cours des derniers jours, mais les combats restent son principal revenu.

“Étaient effrayés [of traveling], bien sûr, mais je prendrais toutes les précautions et voyagerais si je le devais », a-t-elle déclaré. «Ce sont deux choses qui font bouger les combattants: l’argent, bien sûr, et l’envie de se battre. Je n’ai pas combattu depuis longtemps et ça me manque. … C’est tendu, mais [staying home] est une chose malheureuse que nous devons traverser pour le plus grand bien. “

L’espoir des poids lourds légers Jailton Junior avait un combat réservé pour le 15 mars, mais l’événement a été annulé en raison de l’épidémie de COVID-19. Puisqu’il a dû payer son propre transport pour voyager et qu’il n’a pas pu annuler le billet d’avion, il s’est retrouvé avec une dette de centaines de dollars.

“Malhadinho” Junior se sent “comme un enfant de 7 ans qui ne va que de la maison à l’école et retour” pendant le verrouillage, mais dans ce cas, la seule fois où il quitte sa maison est de s’entraîner avec le poids lourd de l’UFC Carlos Felipe, qui est toujours devait faire ses débuts en octogone contre Sergey Spivak à l’UFC 250 le 9 mai.

Jailton Junior espère signer avec l’UFC.





Julio Bomfim

Le natif de Bahia a utilisé un équilibre entre sa vie entre un agent de sécurité et des combats professionnels, mais a quitté ce deuxième emploi pour se concentrer à 100% sur sa carrière de MMA. Incapable de gagner de l’argent en tant qu’instructeur d’arts martiaux, il essaie de convaincre ses élèves de payer quelques mois à l’avance afin qu’il puisse payer ses factures pour les prochaines semaines ou mois, puis enseigner gratuitement lorsque le verrouillage est terminé.

«Tout a changé avec cette quarantaine. Tout », a déclaré Junior. «J’ai perdu mes étudiants parce qu’ils ne peuvent pas quitter leurs maisons, et cela nous affecte parce que j’avais besoin de cet argent pour acheter de la nourriture et des suppléments. Cette quarantaine a touché tout le monde.

«Nous avons peur d’attraper ce virus mais c’est compliqué parce que nous sommes des athlètes. Ce n’est pas seulement une question d’argent… Je me bats pour l’argent et la chance d’obtenir une grosse promotion. Si la sécurité était garantie, je n’aurais aucun problème à voyager, mais nous ne pouvons pas nous battre avec la tête détendue pendant cette pandémie. »

L’idée d’être infecté par le nouveau coronavirus «est un peu préoccupante, il y a une pandémie en cours», a-t-il dit, «Et c’est un grand plaisir pour tout le monde de l’attraper, mais nous devons prendre des risques pour réaliser nos rêves et arriver là où nous vouloir.”

“Nous travaillons si dur pour obtenir une promotion internationale que nous ne nous soucions même pas du sac à main parfois”, a déclaré l’espoir de l’UFC 11-2. «Si vous abandonnez un combat et que vous vous retirez, 10 millions de combattants sont prêts à entrer, c’est pourquoi nous abandonnons beaucoup de choses.

“Je me suis battu gratuitement avant – je suis arrivé et je me suis battu, puis le promoteur ne m’a jamais payé, ou m’a seulement payé assez pour avoir du carburant dans la voiture et rentrer chez moi.”

Filipe Esteves, qui a également fait la dernière liste des talents brésiliens prometteurs de MMA Fighting, a été réservé pour combattre Edilceu Alves pour le titre de poids mouche Shooto Brésil le 24 avril à Rio de Janeiro, mais la promotion a mis fin à tous les événements prévus.

Le talent 7-0, qui a fait la une des journaux en 2019 après avoir remporté une ceinture et donné tout son sac à main à son adversaire, reste actif à la maison en s’entraînant dans son jardin avec son père de 53 ans, un ancien boxeur professionnel, en attendant un remède pour mettre fin à cette pandémie.

“COVID-19 m’a aussi foutu”, a déclaré Esteves. «L’événement a été annulé et malheureusement je ne pourrai pas me battre. Ce fut un grand combat pour moi car il était n ° 1 au Brésil il y a quelque temps et une victoire pourrait m’emmener à l’UFC. J’essaye de me rendre à l’UFC, mon manager leur a envoyé mon record et mes vidéos et ils ont aimé, donc j’espère que ça marche. C’est mon rêve.”

La pandémie de coronavirus aurait également affecté son autre objectif dans le sport, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Jeux ont été repoussés à 2021, mais le lutteur brésilien ne se concentre plus sur son rêve olympique car il ne peut pas se permettre de payer les frais de compétition.

“J’ai en quelque sorte abandonné les Jeux olympiques,” a déclaré Esteves. «L’équipe de lutte brésilienne prétend qu’elle n’a pas d’argent, alors elle n’emmenait pas d’athlètes pour participer aux essais. Si vous voulez y aller, vous devez payer toutes les dépenses. Ils facturaient 14 500 R $ (2 782 USD) par athlète, ce qui comprend l’hôtel, les billets, la nourriture, etc. Je ne peux pas me le permettre pour représenter mon pays, j’ai donc renoncé à cette option. J’ai laissé la lutte de côté pour rester concentré à 100% sur le MMA. »

Junior, Esteves et Polastri ont une chose en commun: COVID-19 ou non, ils passeront par l’enfer pour entrer dans une cage et jouer pour attirer l’attention des entremetteurs de l’UFC Mick Maynard et Sean Shelby et changer leur vie en 2020.

“Mon rêve est de signer avec l’UFC et j’y arriverai certainement”, a déclaré Polastri. «J’ai confiance que cela peut arriver cette année. Il y a la série Contender, peut-être qu’ils m’appellent pour un combat à court préavis pour remplacer quelqu’un. Espérons et continuons à nous battre, nous ne pouvons pas nous arrêter. J’attendrai que mon téléphone sonne avec un appel de Dana White [laughs]. “