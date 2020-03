Les poids coqs pro nomment leur chèvre de 135 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Ainsi, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids coq actuels et anciens pour demander qui était leur GOAT divisionnaire. La majorité pense que c’est Dominick Cruz, mais avait T.J. Dillashaw n’a pas été suspendu pour PED, il aurait peut-être donné le feu vert.

Les poids coq décident de qui est la chèvre de 135 livres

Randy Costa, poids coq UFC: Je pense que cela pourrait aller dans deux directions différentes avec Cruz ou Faber. La seule chose qui m’éloigne vraiment de Cruz est son manque de cohérence pour se rendre à la nuit de combat et la fréquence à laquelle il se blesse. D’un autre côté, ce qui m’éloigne de Faber, c’est qu’il a perdu 2/3 des combats contre Cruz mais a toujours été cohérent. Les deux gars sont à la tête de la division depuis toujours et les deux sont les favoris des fans.

De plus, je ne me souviens pas d’un moment où il y a eu une mauvaise presse sur l’un ou l’autre. Chaque fois que vous en entendez parler, c’est positif. Ils ne sont jamais impliqués dans des conneries, des ennuis ou quoi que ce soit entre les deux. Pour moi, ce sont les gars qui me viennent à l’esprit lorsque TJ est apparu pour les PED, il est donc supprimé de l’image.

Brad Pickett, ancien poids coq de l’UFC: Pour moi, le poids coq était évidemment ma division depuis très longtemps et j’en étais très proche. Je pense que c’est Dominick Cruz. Il était un champion très dominant et surtout avec toutes les blessures qu’il avait, il aurait pu en faire plus. La ceinture a changé de mains si fréquemment depuis qu’il l’a perdue. Donc, pour moi, le champion le plus dominant et la chèvre des poids coq est Dominick Cruz.

Benito Lopez, poids coq UFC: Je dois dire que la chèvre poids coq en ce moment devrait être Dominick Cruz. Il a battu certains des meilleurs, avait l’une des défenses de titre sinon le plus et n’a jamais sauté pour les PED. Si TJ ne sautait pas pour quelque chose, tout le monde disait qu’il serait là-haut. Mais, parce qu’il a triché, je dois aller avec Cruz.

Jack Shore, poids coq UFC: Pour moi, la chèvre poids coq est Dominick Cruz. Il a battu le who’s who de la division entre le WEC et les premiers jours de l’UFC. Il était dominant en tant que champion.

Louis Smolka, poids coq UFC: C’est entre Dominick Cruz, Renan Barao ou [Norifumi] «Kid» Yamamoto. Mais, je pencherais honnêtement vers Dominick pour son habileté et sa créativité dans son approche d’une spore assez nouvelle qui a contribué à révolutionner la façon dont nous comprenons le MMA aujourd’hui.

Cole Smith, poids coq UFC: Je dois aller avec Dominick Cruz. La plupart des défenses de titre dans la division l’ont nettoyé sans se faire prendre à tricher.

Manny Bermudez, ancien poids coq de l’UFC: Je dirais Renan Barao. À l’époque, il était une bête avec une frappe délicate et un excellent grappling. Il a également dominé tout le monde pendant son règne.

Chèvre poids coq de consensus: Dominick Cruz

Êtes-vous d’accord avec les pros que Dominick Cruz est la chèvre poids coq? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.