Les poids coqs réagissent au combat pour le titre entre Henry Cejudo et Jose Aldo

Henry Cejudo fera sa première défense de titre de poids coq UFC contre quelqu’un qui vient d’une perte.

L’ancien double champion Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) affronte l’ancien roi des poids plumes de l’UFC Jose Aldo (28-6 MMA, 10-5 UFC) à l’UFC 250, qui se déroule à Sao Paulo le 9 mai.

Cejudo a été écarté d’une blessure à l’épaule et n’a pas concouru depuis qu’il a remporté le titre vacant de 135 livres avec un quatrième tour sur Marlon Moraes à l’UFC 238 en juin dernier.

Avec les meilleurs prétendants Aljamain Sterling, Petr Yan et Cory Sandhagen en attente de leurs fissures au titre, Cejudo a décidé de s’attaquer à une légende à Aldo, qui n’a pas réussi à faire ses débuts en 135 livres.

Aldo a été devancé par Moraes dans une perte controversée de décision partagée à l’UFC 245. C’était un combat que Cejudo et le président de l’UFC Dana White pensaient qu’Aldo avait gagné. Aldo vient de subir des pertes consécutives, rejoignant quelques rares pour obtenir des tirs au titre après deux revers consécutifs.

Avec la réservation, plusieurs poids coqs dont Sandhagen, Sterling et Yan, ont eu leur mot à dire sur la réservation du titre particulier.

“Je m’en fous (pas)”, a déclaré Sandhagen au MMA Junkie. “Je sais que je n’étais pas le prochain et je suis reconnaissant qu’il ait finalement pris une décision afin que tous ces autres gars arrêtent de tirer pour lui et commencent à me battre. Je soutiendrai le «roi de Rio». Il est l’un de mes combattants préférés depuis le WEC. »

Sterling, d’autre part, n’était pas trop amusé.

«Le combat que personne n’a demandé et que personne ne voulait voir! #MakeRankingsGreatAgain 🗑🗑🗑 ”

“Ce clown qui choisit Aldo parce que je ne parle pas un anglais parfait 🤦🏻‍♂️ Depuis quand Jose parle couramment? Quel genre de logique est-ce? Henry sait qu’il n’est pas nul et qu’il n’est pas assuré. Dans sa tête, il avait déjà perdu le combat contre moi. @ufc donne-moi quelqu’un qui a confiance en lui! »

Avec les meilleurs prétendants au tirage au sort, cela signifie que la division sera probablement retardée, ce qui rendra la route à la discorde un peu plus longue pour la montée en puissance de poids coqs comme Marlon Vera. Mais il comprend pourquoi l’UFC a fait le match.

«L’ufc pisse partout dans le top 5 des réservations de division BW Aldo & Cejudo devine quel bon travail Aldo a le nom à la fin de la journée. Ce top 5 très difficile à vendre, ils peuvent le combattre, mais ce n’est pas bon pour les affaires, et c’est pourquoi j’aime ce jeu, vous devez jeter urselve au feu 2 pour le faire. “

Jimmie Rivera, qui cherche à gravir les échelons, est tout simplement heureux de voir à nouveau des progrès dans la division.

“(Je) ne peux pas attendre de le regarder et je suis heureux que la division aille quelque part en ce moment”, a déclaré Rivera au MMA Junkie. “Où cela laisse-t-il Yan et Sandhagen?”

