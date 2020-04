Les poids légers pro nomment leur chèvre de 155 livres

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Ainsi, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids légers actuels et anciens pour demander qui est leur GOAT divisionnaire. La majorité pense que c’est Khabib Nurmagomedov, mais Tony Ferguson, BJ Penn, Frankie Edgar et Conor McGregor sont en discussion.

Les poids légers décident qui est la chèvre de 155 livres

Renato Moicano, UFC léger: Khabib. Il est invaincu et a dominé chaque combat.

Beneil Dariush, UFC léger: Cela sera décidé lorsque Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battront. Le gagnant est le GOAT léger.

Davi Ramos, UFC léger: Pour moi, Khabib est le bouc pour l’instant. Il n’est pas le meilleur attaquant mais son jeu de pression et sa lutte sont très bons et il domine ses adversaires. Dans la division du top 15, personne n’est beaucoup mieux que quiconque, mais Khabib est invaincu, il est donc le GOAT.

Tristan Connelly, UFC léger: Eh bien, ça doit être le vainqueur de Khabib-Tony. Sans ce combat, nous ne pouvons pas savoir.

Drew Dober, UFC léger: J’ai actuellement Khabib. Jusqu’à ce qu’il soit vaincu, vous ne pouvez pas prétendre qu’il est le meilleur à le faire à 155 ans.

Clay Collard, PFL léger: Ce doit être Khabib, à côté de moi.

Devonte Smith, UFC léger: Je dirais que nous verrons parce qu’à mon avis, pour être la chèvre, vous devez faire de grandes choses. Je ne dis pas qu’aucun d’eux ne l’a fait, mais ils doivent en faire plus. Je crois qu’en ce moment comment va le MMA, Khabib et Conor sont très près de remporter le titre GOAT dans la division des poids légers.

Christos Giagos, léger UFC: Je pense que le GOAT léger est Conor McGregor uniquement parce qu’il est venu et a fait ce que personne n’a fait. Il dirigeait à peu près l’UFC. A combattu en dehors du MMA dans la boxe. Même s’il n’a peut-être pas autant de défenses de titre, il est venu en peu de temps battant des records et a été la plus grande star de l’histoire du MMA.

Jalin Turner, UFC léger: Je dois dire Frankie Edgar. Il était l’un des premiers gars que j’ai vu en tant que champion des poids légers et il était petit pour la division. Il est dur comme l’enfer et a fait une super course en tant que champion.

Joe Solecki, UFC léger: Je pense que le choix évident est Khabib. Il est invaincu et a semblé si dominant dans toutes ses sorties. Avant lui, pour moi, je pense que c’était Frankie Edgar parce qu’il a détrôné le gars que tout le monde pensait être le P4P GOAT à BJ Penn et qu’il avait le titre dans une catégorie de poids où il était le plus petit.

Chèvre légère de consensus: Khabib Nurmagomedov

Êtes-vous d’accord avec les pros que Khabib Nurmagomedov est le GOAT léger? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.