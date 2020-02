Les poids lourds de l’UFC s’alignent pour défier Tyson Fury

Après que leur premier combat se soit terminé par un match nul quelque peu controversé / plutôt approprié, Tyson Fury a effacé tous les doutes quant à savoir qui était le meilleur combattant dans son match revanche avec Deontay Wilder. Fury a laissé tomber Wilder deux fois, le blessant gravement au troisième tour avec un tir à l’oreille qui a laissé Wilder sur des jambes tremblantes jusqu’à ce qu’un de ses cornermen arrête heureusement le combat au 7e tour (regardez les faits saillants ici). Ce fut une performance magistrale qui a laissé tout le monde excité de voir ce qui allait se passer pour le «Gypsy King».

Ce sera probablement une revanche avec Deontay Wilder … les deux hommes avaient une clause de revanche inscrite dans leurs contrats, et leur rivalité est devenue une affaire très lucrative.

3⃣ Le co-manager de Deontay Wilder, Shelly Finkel, a indiqué qu’il activerait sa clause pour un combat de trilogie avec Tyson Fury. L’entraîneur Jay Deas a ajouté qu’il pense également que Wilder voudra certainement affronter Fury à nouveau la prochaine fois.

Pendant ce temps, nous ne pensons pas que nous sommes dans la minorité voulant un combat Tyson Fury contre Anthony Joshua.

Liste des champions du monde de boxe poids lourds actuels:

WBA – Anthony Joshua

IBF – Anthony Joshua

WBO – Anthony Joshua

WBC – Tyson Fury

Linéaire – Tyson Fury

Bague – Tyson Fury

Mais cela n’a pas empêché quelques poids lourds de l’UFC de jeter leur chapeau dans le ring, appelant Fury sur les réseaux sociaux. Il y a d’abord le champion des poids lourds Stipe Miocic, qui peut juste être excité à l’idée de se battre dans un sport où la conception des gants empêche un traumatisme oculaire horrible au lieu de l’encourager.

Et puis il y a Francis Ngannou, que nous aimerions honnêtement plutôt combattre Deontay.

Bien sûr, il n’y a aucune raison pour que Stipe ou Francis entrent dans le ring pour se faire détruire par Fury … à part les benjamins. Tyson Fury aurait rapporté entre 25 et 40 millions de dollars dans le match revanche Wilder. Même en tant qu’homme qui a réussi à défendre la ceinture des poids lourds plus que tout autre poids lourd de l’UFC, Stipe Miocic n’a même pas reniflé le bas de cette estimation lorsque vous additionnez chaque centime jamais payé par l’UFC. Vous pourriez jeter les gains à vie de Francis Ngannou sur le tas et ne pas être encore proche.

Vous pensez qu’après les dernières nouvelles soulignant l’état pathétique de la rémunération des combattants de l’UFC, leurs athlètes parleraient d’union. Au lieu de cela, c’est plus ou moins la même chose: de faibles tentatives pour obtenir le soutien d’un combat croisé lucratif que l’UFC ne permettra jamais.