Les poids lourds pro légers nomment leur chèvre de 205 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Donc, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids lourds légers actuels et anciens pour demander qui est leur GOAT divisionnaire. Sans surprise, la grande majorité a choisi Jon Jones malgré l’USADA et les problèmes juridiques.

Les poids lourds légers décident qui est la chèvre de 205 livres

Aung La N Sang, UNE championne des poids moyens et légers: Certainement Jon Jones. Il a la séquence de victoires la plus longue, a dominé ses adversaires et a battu les meilleurs gars du monde.

Pedro Rizzo, ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC: Jon Jones. Il sait s’adapter à n’importe quel combattant et les gagne. Il a combattu avec tous les combattants de styles différents et les a tous surmontés.

Elvis Sinosic, ancien poids lourd léger de l’UFC: Tout dépend vraiment de Tito et Jones. Tito a construit le palais dans lequel Jones réside maintenant. Tito avait Chuck et Jones avait Cormier. Et nous savons comment ils sont allés. En plus d’être mentalement stupide et de faire des choix stupides, Jones aurait eu une course ininterrompue en tant que champion et serait invaincu.

Il a battu tout le monde avant lui et ne semble proche que lorsqu’il est démotivé. À chaque revanche, il détruisait ses adversaires. Son talent ne réside pas tant dans sa compétence que dans sa capacité à comprendre le timing et la distance (oui, sa portée aide mais il sait comment l’utiliser – par exemple Struve). Jones est, pour l’instant, le GOAT léger et lourd (et un nain mental à l’extérieur de la cage).

Sam Alvey, UFC poids léger léger: Je pense que le GOAT léger et lourd est incontestablement Daniel Cormier. La façon dont il a traversé certains des athlètes les plus coriaces du monde est sans pareille. Il a également tout nettoyé. Aucun coup d’oeil, PED ou grève illégale.

Eryk Anders, UFC poids moyen / poids léger léger: Jon Jones vient de se baser sur son curriculum vitae et son mandat en tant que champion de l’UFC.

Jordan Young, poids lourd léger du PFL: Jon Jones sans aucun doute. Il a battu toutes les autres options pour les chèvres légères et lourdes, à l’exception de Chuck Liddell. Mais, à mon avis, Liddell ne ferait pas bien contre Jon.

Mike Rodriguez, poids lourd léger de l’UFC: Jon Jones est le meilleur poids lourd léger de tous les temps.

Julius Anglickas, Bellator poids léger léger: Je pense que Jon Jones. Je n’ai pas regardé trop d’autres poids lourds légers, surtout avant le temps de Jon parce que je ne regardais pas trop de MMA à ce moment-là. J’oublie peut-être un gars qui s’est démarqué à l’époque. Je suis MMA depuis maintenant quelques années, je dois dire, Jon Jones. Je pense qu’il est très créatif et il s’est adapté quand il en avait besoin. Ces derniers combats, il n’avait pas l’air trop dominant comme il le faisait auparavant et je ne sais pas s’il se bat contre une meilleure compétition ou s’il perd simplement cet instinct de tueur. Je peux me tromper complètement. Je pense qu’avec ce qu’il a fait et comment il l’a fait, il est définitivement le meilleur poids léger

Darko Stosic, ancien poids lourd léger de l’UFC: Certainement Jon Jones, Ses compétences de combat sont bien plus grandes que celles des autres combattants, personne ne l’a encore battu. Et je ne pense pas que cela se produira de si tôt.

Rakim Cleveland, poids lourd léger PFL: Je dois aller avec Jones. Mais, je pense que Randy Couture est là-haut, il est le champion original en deux divisions et il était 220 avec la sangle lourde.

Chèvre poids lourd légère consensus: Jon Jones

