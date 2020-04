Les poids moyens professionnels nomment leur chèvre de 185 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Donc, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids moyens actuels et anciens pour demander qui est leur GOAT divisionnaire. Sans surprise, la grande majorité a choisi Anderson Silva.

Les poids moyens décident qui est la chèvre de 185 livres

Rafael Lovato Jr., ancien champion des poids moyens de Bellator: Anderson Silva. Il a eu un long règne fou en tant que champion. A terminé à peu près tous ses adversaires avec le muay thaï et le jiu-jitsu. Il a pu facilement combattre des adversaires plus gros et a même pris la distance avec Daniel Cormier à court préavis et s’est bien battu. J’ai parcouru la distance avec le champion qui est tellement plus jeune et sa capacité à combattre des adversaires plus jeunes et à peine prendre de dégâts montre à quel point il est technique. Je ne pense pas que nous verrons quelqu’un d’autre avoir le règne qu’il avait.

John Salter, poids moyen Bellator: Je pense que ce sera Israël. Pas à cause de sa capacité actuelle – je pense qu’avec toutes ses compétences et capacités, il continue de s’améliorer et essaie de devenir meilleur en lutte. Nous n’avons également vu personne être capable de le retenir. Je pense aussi qu’il est un combattant très intelligent et ne prend pas de décisions émotionnelles.

Marvin Vettori, poids moyen UFC: Anderson Silva en raison de sa domination et de sa durée de titre de champion.

Eryk Anders, poids moyen UFC: La chèvre de poids moyen en ce moment est Anderson Silva haut la main. Son CV parle de lui-même.

Ian Heinisch, poids moyen UFC: Anderson Silva parce qu’en son temps au sommet, il n’était pas juste un peu meilleur que tout le monde. Il a joué avec eux et était juste à un niveau différent.

Zak Cummings, poids moyen UFC: Je veux dire que je sens que personne n’a dépassé ce qu’Anderson Silva a fait. Dans mon esprit, il est toujours le bouc. Des années de finitions et il semblait imbattable. Il est monté à 205 et a terminé des combats, notamment en battant d’anciens champions du monde. Perdait un combat entier à Chael et a trouvé un moyen de gagner. Pour l’instant, il est toujours le GOAT.

Anthony Hernandez, poids moyen UFC: GOAT poids moyen serait Anderson Silva. Il a tenu la ceinture pour toujours et est toujours dangereux.

James Krause, poids moyen UFC: Anderson Silva. Son long règne en tant que champion n’a même pas été proche d’être touché à mon avis.

Trevin Giles, poids moyen UFC: Si je ne me trompe pas, Anderson Silva a connu une séquence de 16 victoires consécutives avec 10 défenses pour le titre et 13 des 16 victoires sont terminées. Anderson Silva est la chèvre de poids moyen haut la main.

Andrew Kapel, poids moyen Bellator: Je pense que pour les poids moyens, c’est évidemment Anderson Silva. Il a connu une séquence de victoires ridicule, a fait des mouvements de matrice réels et a fait un retour sauvage contre Chael. Il était juste en avance sur la courbe.

Chèvre de poids moyen par consensus: Anderson Silva

