Les poids plume Pro nomment leur chèvre de 145 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Donc, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids plumes actuels et anciens pour demander qui est leur GOAT divisionnaire. La majorité pense que c’est Jose Aldo mais c’est une course de trois personnes entre le Brésilien, Max Holloway et Conor McGregor.

Les poids plume décident qui est la chèvre de 145 livres

Ryan Hall, poids plume UFC: À mes yeux, le GOAT poids plume à ce jour est Jose Aldo basé sur sa longévité et son corps de travail. Max Holloway a également une réclamation légitime, mais je pencherais pour Jose. Conor McGregor et Alexander Volkanovski ont tous deux / eu des parcours fantastiques dans la division 145, mais manquent de longévité.

Je ferais la distinction entre le meilleur et le meilleur, car les affrontements un contre un ne sont pas révélateurs de la domination globale. Dans de nombreux cas, les compétences d’un combattant et son curriculum vitae ne sont pas synchronisés. Les combattants des générations ultérieures ont l’avantage / l’avantage d’apprendre des athlètes qui les ont devancés. Il n’est pas juste de faire une comparaison directe basée sur les compétences.

Artem Lobov, ancien poids plume de l’UFC: Pour moi, pour être le meilleur, il faut battre le meilleur et Conor l’a fait. Il a battu Aldo, et les gens oublient quand il a combattu Aldo, Aldo a été invaincu pendant 10 ans. Il était le meilleur gars livre pour livre et n’a montré aucun signe de ralentissement. Regardez ce que Conor lui a fait. Regardez aussi sa montée, il a battu Dustin Poirier mais les gens disent que oh Poirier est un combattant différent depuis. Non, il a toujours été un tueur, quand Conor a combattu Dustin, Dustin était le numéro cinq mondial. Il était l’un des meilleurs poids plume, une énorme séquence de victoires et mettait les gars à l’écart. Conor l’a détruit en moins de deux minutes. Est-ce impressionnant? Il est sorti de nulle part, il n’avait pas d’argent et personne ne savait qui il était. Personne n’a fait ce qu’il a fait, il est donc la chèvre au poids plume.

Sodiq Yusuff, poids plume UFC: C’est une course assez serrée dans mon esprit entre Aldo et Max mais je penche vers Aldo à cause de sa domination depuis si longtemps. Mais Max l’a battu deux fois avec un CV similaire de victoires. C’est une course serrée entre eux.

Jared Gordon, poids plume UFC: Jose Aldo. Seulement parce qu’il a défendu et qu’il a été invaincu pendant si longtemps.

Dan Ige, poids plume UFC: Mis à part moi, je crois qu’Aldo est le plus grand. Il a régné pour toujours au WEC et à l’UFC et a dominé tout le monde pendant longtemps. Max et Frankie sont là-haut aussi.

Mirsad Bektic, poids plume UFC: Jose Aldo. Il a été le premier champion poids plume de l’UFC et a la plus longue séquence de victoires de la division.

Billy Quarantillo, poids plume UFC: Ce doit être encore Jose Aldo. Ce qu’il a fait dans le WEC et l’UFC est toujours le CV le plus impressionnant des plumes.

Steven Peterson, poids plume UFC: Jose Aldo était le poids plume le plus redouté à son apogée. Il a démantelé tout le monde à ce moment-là et a rendu les choses faciles. Il a fallu des années à quelqu’un pour le comprendre et je pense qu’il avait dépassé son apogée quand il s’est battu et a obtenu KO’d par Conor McGregor. S’il avait été à son apogée, je pense que ce combat aurait été différent. Après cela, il n’a plus jamais été le même. Alors qu’il était champion, il semblait imbattable. C’est pourquoi je le considère comme la chèvre poids plume.

Jeremy Kennedy, poids plume PFL: C’est difficile entre Aldo et Max. Max a connu la séquence de victoires la plus longue au sein de l’UFC mais a subi quelques défaites précoces et sa défaite en poids léger n’aide pas non plus. En fin de compte, je vais aller avec Aldo car il a eu un si long parcours au WEC et a ensuite été le seul champion poids plume de l’UFC pendant des années. Il a nettoyé la division avant l’arrivée de Conor. Pendant son règne, il avait l’air imbattable et n’avait jamais perdu en dehors de celui au début de sa carrière.

Kyle Nelson, poids plume UFC: En ce moment, je pense que Jose Aldo est toujours le GOAT poids plume. Il a détenu le titre au WEC et à l’UFC. Depuis qu’il a perdu la ceinture, il a changé de mains plusieurs fois, donc je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait encore obtenu le statut GOAT.

Georgi Karakhanyan, poids plume Bellator: Qui la chèvre poids plume est une si bonne question. Je pense que c’est Patricio Pitbull. Il est un grand combattant et l’a tué à Bellator. Je pensais à Aldo, mais Patricio est un champion et il est un combattant très stratégique et est sur une longue séquence de victoires.

Chèvre poids plume de consensus: Jose Aldo

Êtes-vous d’accord avec les pros que Jose Aldo est la chèvre poids plume? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

ICYMI: Les pros ont déjà choisi les chèvres poids mouche et poids coq.

Restez verrouillé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui les pros ont choisi comme chèvre pour chaque division.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.