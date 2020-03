Les poids volants pro nomment leur chèvre de 125 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Donc, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids volants actuels et anciens pour demander qui est leur GOAT divisionnaire. Sans surprise, la majorité a donné le signe de tête à Demetrious “Mighty Mouse” Johnson pour son règne au sommet de la division poids mouche UFC pendant des années.

Les poids volants décident qui est la chèvre de 125 livres

Adriano Moraes, UN champion des poids mouches (prochain adversaire de Johnson): Alexandre Pantoja, c’est un monstre absolu.

Alex Perez, poids mouche UFC: Mighty Mouse. Il a établi la norme d’être un champion de l’UFC.

Darren Uyenoyama, ancien masselotte de l’UFC: Je pense que le GOAT poids mouche est sans aucun doute Demetrious Johnson. Pas seulement pour sa séquence dominante en tant que champion, mais comment il l’a fait. Ses capacités de soumission, sa capacité à éliminer, sa capacité à contrôler un match. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est son sang-froid au-dessus de la personne travailleuse et humble qu’il est. Personne dans le sport ne l’a fait mieux que DJ.

David Dvorak, poids mouche UFC: Demetrious Johnson est toujours le meilleur de la division des mouches. Il est impossible d’être oublié grâce à son style de combat dynamique et ses finitions écrasantes. Aucun autre poids mouche n’a réussi à obtenir autant de défenses de titre dans l’histoire de l’UFC que lui. Le record semble être hors de ce monde et impossible à atteindre pour les autres combattants ces jours-ci. Il n’y a qu’un seul GOAT à 125 et c’est DJ.

Zach Makovsky, Brave CF et ancien poids mouche UFC: Il n’y a vraiment qu’une seule réponse pour GOAT poids mouche et c’est Demetrious Johnson. GOAT n’est pas une chose définie, mais je le juge par leur niveau global de compétence, l’intelligence au combat, le CV et la capacité athlétique dans cet ordre. L’autre option serait Henry Cejudo et il est loin dans toutes les catégories à mon avis, bien qu’il soit proche des capacités athlétiques. Le DJ est l’un, sinon le combattant le plus complet qui ait jamais existé. Il peut combattre un style de bâton et de mouvement, un style de pression, un style de grappling lourd, etc. Il adapte son approche en fonction de l’adversaire qu’il affronte. Johnson a également le plus de défenses de titre dans l’histoire de l’UFC, et devinerait dans l’histoire du MMA et l’a fait de manière dominante.

Il est sans doute le combattant le plus rapide qui ait jamais existé et sans doute le combattant le mieux conditionné qui ait existé. La seule façon de battre Demetrious est de le tenir et de ne pas le laisser se battre. C’est ainsi que Pickett, Cruz et Cejudo ont gagné. Mais, dans le cas de ce dernier, ils ont combattu six rounds où ils ont gagné trois rounds et DJ a obtenu un kO. Je salue le Roi Mighty Mouse et j’espère pouvoir le combattre avant la fin de notre carrière.

Jarred Brooks, ancien masselotte de l’UFC: Je pense que c’est Demetrious Johnson, sans aucun doute. Mais, j’aimerais le combattre et créer un héritage comme il l’a fait.

Brandon Royval, champion poids lourd de la LFA: Mighty Mouse, facilement. Il n’y a personne qui a accompli autant que lui et parce qu’il était si dominant.

Eric Shelton, ancien poids mouche de l’UFC: Demetrious Johnson non seulement à cause de son règne mais à cause de qui il est en tant que personne. C’est une légende qui n’a pas eu besoin d’agir pour être grande, il est lui-même de bout en bout.

GOAT de poids mouche de consensus: Demetrious Johnson

Êtes-vous d’accord avec les pros que Demetrious Johnson est la chèvre poids mouche? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Restez verrouillé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui les pros ont choisi comme chèvre pour chaque division.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.