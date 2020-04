Les poids welters professionnels nomment leur chèvre de 170 livres

L’une des plus grandes questions dans tous les MMA est de savoir qui est le GOAT? Est-ce quelqu’un qui a eu le plus grand impact sur le sport ou la personne qui a gagné le plus? C’est un débat intéressant pour les combattants et les fans à tout moment.

Ainsi, avec peu ou pas de MMA dans un avenir prévisible, BJPENN.com a contacté plusieurs poids welters actuels et anciens pour demander qui était leur GOAT divisionnaire.

Sans surprise, ils l’ont donné au champion de longue date de l’UFC, Georges St-Pierre.

Les poids welters décident qui est la chèvre de 170 livres

Gilbert Burns, poids welter UFC: GSP. Il a dominé tous ses adversaires et a défendu la ceinture plusieurs fois.

Geoff Neal, poids welter UFC: GSP sans aucun doute. 19-2 à l’UFC avec neuf défenses de titre. Un peu difficile de contester cela.

James Krause, poids welter UFCt: GSP, il a eu un long règne en tant que champion et personne n’a jamais réussi à le battre.

Neiman Gracie, poids welter Bellator: GSP car il était le combattant le plus complet. Le gars était bon partout. Mais vous devez mettre des gars comme Matt Hughes et BJ Penn sur la liste.

Cosmo Alexandre, poids welter ONE Championship: GSP à coup sûr. C’est un combattant intelligent, fort et très technique.

Alex Morono, poids welter UFC: Je suis sûr que la plupart des gens vont dire GSP qui est la bonne réponse. Mais, Jorge Masvidal. KO le plus rapide de l’histoire, il a une résurgence impressionnante. Impressionnant one-liners et champion BMF. J’ai étudié son jeu saisissant, en particulier le Till KO. L’homme est un maître de la distance et super engagé dans ses combos. Regarder son visage quand il jetait des coups de feu sur Diaz était cool à voir. Je suis un grand fan et il le mérite.

Lyman Good, poids welter UFC: Pour moi, c’est Georges St-Pierre. Sa position de champion respecté l’a aidé à garder le respect et l’intégrité du sport. Il ne parlait pas de la poubelle et c’était un pur artiste martial qui incarnait le sport et ses valeurs.

Bartosz Fabinski, poids welter UFC: Le GOAT poids welter est bien sûr GSP. Le combattant le plus dominant et le plus équilibré que la division ait jamais vu.

Ryan LaFlare, ancien poids welter de l’UFC: Incontestablement GSP. À mon avis, il est le livre pour livre de chèvre ou au moins le top cinq. Il a battu tous ceux qu’il affrontait et a terminé sa carrière au sommet. Il a fait face à l’adversité et a vaincu.

David Rickels, ancien poids welter Bellator: GSP est définitivement la chèvre poids welter. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un choisisse quelqu’un d’autre. Il a combattu la meilleure compétition de son temps et a dominé tout le monde. Il a même fait ses preuves en vengeant sa défaite face à Matt Serra, sans oublier de revenir et de dominer Michael Bisping. Il est vraiment une légende et une chèvre à mon avis.

Chèvre poids welter consensus: Georges St-Pierre

Êtes-vous d’accord avec les pros que Georges St-Pierre est le GOAT poids mi-moyen? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.