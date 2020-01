Les préliminaires de l’UFC 246 donnent à McGregor quatre des cinq premiers numéros préliminaires de l’ère moderne

La présence de Conor McGregor et une solide entrée en basketball universitaire ont aidé les préliminaires de l’UFC 246 à attirer le plus grand public pour un tel spectacle en plus de trois ans – et le plus important depuis le passage de l’UFC à ESPN.

L’émission du 18 janvier a attiré 1 767 000 téléspectateurs et était l’émission la mieux notée sur le câble dans la démo clé 18-49 ainsi que la démo 18-34. C’était également l’émission la mieux notée de la journée avec des hommes dans les groupes d’âge 18-34 et 18-49. Il s’est classé deuxième au classement général en 18-49, obtenant une note de 0,73 derrière le match Los Angeles Lakers contre Houston Rockets sur ABC qui a fait un 0,9 en 18-49 avec 2 916 000 téléspectateurs. En raison de la différence dans les foyers entre ESPN et ABC, un 0.73 dans la démo clé sur ESPN est en fait plus impressionnant qu’un 0.9 sur ABC.

L’émission UFC a suivi un match de basket-ball collégial Duke vs Louisville sur ESPN qui a attiré 2 150 000 téléspectateurs et a attiré un 0,61 dans la démo clé. À 20 h 22 commencer, le spectacle UFC avait un avantage de créneau horaire parce que le match collégial a commencé à 18h17.

Face à face, le spectacle de l’UFC a également battu la boxe PBC sur FOX, avec la victoire de Jeison Rosario sur IBF, IBO et WBA contre Julian Williams, attirant 1302000 téléspectateurs, mais ne tirant qu’une note de 0,3 dans la démo 18-49.

C’était le plus grand nombre de préliminaires à la carte de l’UFC depuis l’UFC 205, la nuit du premier spectacle de Madison Square Garden le 12 novembre 2016. Cet événement a été souligné par la victoire du titre léger de McGregor sur Eddie Alvarez; les préliminaires de l’émission beaucoup plus chargée ont fait 1 801 000 téléspectateurs.

Le record de téléspectateurs préliminaires est l’UFC 194, qui a recueilli 1 931 000 téléspectateurs pour McGregor contre Jose Aldo. La deuxième place est l’UFC 196, qui a été titrée par le premier combat McGregor contre Nate Diaz et a fait 1 843 000 téléspectateurs. Dans l’ensemble, les cartes en vedette de McGregor occupent quatre des cinq premières places. Seules les préliminaires de l’UFC 200, en troisième place, ont décroché le top cinq sans McGregor en tête d’affiche.

Bien qu’aucun numéro à la carte ne soit disponible, 11 millions de personnes ont recherché l’événement sur Google, l’un des plus grands totaux de l’histoire de l’UFC. Une bonne émission UFC amasse généralement un million de recherches, ce qui indique que le taux d’achat à la carte de McGregor vs Donald Cerrone était de loin le plus élevé depuis le passage de la promotion à ESPN pour la diffusion à la carte uniquement.

L’émission a culminé à 1911000 téléspectateurs pour l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de l’UFC, où Roxanne Modafferi a remporté une décision sur Maycee Barber, invaincue auparavant, qui a combattu la majeure partie du combat sur une ACL déchirée.