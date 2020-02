Les préliminaires de l’UFC 247 enregistrent 1 491 000 téléspectateurs

Les préliminaires de l’UFC 247 sur ESPN ont fait 1 491 000 téléspectateurs, un chiffre historiquement haut de gamme, bien qu’il devrait y avoir un astérisque.

Le spectacle, prévu à 20h commencer, n’a pas réellement commencé avant 20 h 52. en raison du match de basket Duke vs Caroline du Nord en prolongation. Mais la grande entrée en jeu, qui a fait 2 674 000 téléspectateurs, a fortement stimulé ce qui restait pour la période de deux heures de l’UFC.

Le premier combat diffusé, la victoire controversée de Lauren Murphy sur Andrea Lee, a fait 2074000 téléspectateurs, ce qui en fait l’un des nombres les plus élevés pour un combat préliminaire au cours de la dernière décennie, ce qui est clairement dû à l’entrée en scène.

Très probablement, le spectacle aurait quand même bien fonctionné même sans introduction. L’UFC 247, avec Jon Jones contre Dominick Reyes en tête, a effectué 2,1 millions de recherches sur Google. Bien que très éloigné des 11 millions d’émissions de Conor McGregor contre Donald Cerrone du 18 janvier, c’est bien au-dessus des 500 000 à 1 000 000 habituels que la plupart des émissions à la carte de l’UFC font, et au niveau habituel pour un Jones bats toi.

L’émission UFC était troisième de son créneau horaire dans la démo 18-49, dong 0,56. Il traînait le 0.8 que le jeu Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors sur ABC a fait, et le 0.57 que Live PD a fait sur A&E. Dans la démo masculine de 18-49 ans, 18-34 ans au total et 18-34 ans masculins, le spectacle de l’UFC était premier dans son créneau horaire sur le câble et deuxième au jeu NBA dans l’ensemble.

D’un autre côté, la première heure des préliminaires, avec Mario Batista sur Miles Johns et Khaos Williams battant Alex Morono, ce dernier en 21 secondes, a attiré 134000 téléspectateurs lorsqu’il a été transféré à ESPN News en raison du match de basket-ball qui durait longtemps.