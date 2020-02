Les préliminaires de l’UFC 247 ont obtenu une note historique sur ESPN

HOUSTON, TEXAS – 08 février: (L-R) Lauren Murphy et Andrea Lee dans leur combat Womens Flyweight au cours de l’UFC 247 au Toyota Center le 08 février 2020 à Houston, Texas. (Photo par Ronald Martinez / .) ORG XMIT: 775474374 ID DU FICHIER ORIG: 1204942137

Les préliminaires de l’UFC 247 en ESPN ils ont 1 491 000 spectateurs, un chiffre élevé et historique pour la date.

L’émission était prévue pour 20 heures, mais elle n’a commencé que 8:52 pour le match de basket-ball universitaire entre Duke vs North Carolina Il avait du temps supplémentaire. Mais le grand public du jeu, qui avait 2 674 000 spectateurs, augmenté fortement pour ce qui restait en l’espace de deux heures de UFC

Victoire controversée de Lauren Murphy sur Andrea Lee eu 2074000 spectateurs, ce qui le place parmi les numéros les plus regardés pour un combat préliminaire au cours de la dernière décennie, ce qui est clairement dû au moment où il est entré dans l’air.

Très probablement, le spectacle aurait toujours fonctionné sans l’avance. UFC 247, avec Jon Jones contre Dominick Reyes, a obtenu 2,1 millions de recherches Google Il y a eu les 11 millions de recherches Conor McGregor contre Donald Cerrone du mois dernier, si plus que la normale, ils se situent entre 500 000 à 1 000 000 des personnes qui achètent le PPV, quelque chose de normal pour le niveau de Jones.

La transmission de UFC Il était le troisième dans la tranche horaire de la déco 18-49 avec 0,56. Il a suivi le 0.8 du jeu de Los Angeles Lakers avant Guerriers de l’état d’or dans ABC, et le 0,57 que Live PD a fait dans A&E Chez les hommes de 18 à 49 ans, en général les hommes de 18 à 34 ans et 18,34 ans, UFC Il était premier dans son créneau horaire sur le câble et deuxième en général après le match de NBA