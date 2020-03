Les préliminaires de l’UFC 248 ont atteint un million de téléspectateurs

7 mars 2020; Las Vegas, Nevada, États-Unis; Sean

O’malley (gants rouges) combat Jose Quinonez (gants bleus) lors de l’UFC 248 au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Le retour de Sean O’Malley l’octogone a attiré suffisamment d’yeux pour les préliminaires de la UFC 248.

Selon un rapport de Dave Meltzer de MMA Fighting, le PPV Preliminary Billboard, publié exclusivement par ESPN, a dépassé le million de téléspectateurs, ce qui en fait le troisième événement de la promotion à atteindre ces chiffres lors des préliminaires jusqu’à présent en 2020.

Les deux autres PPV pour y parvenir étaient les UFC 246, avec 1 767 000 téléspectateurs, et UFC 247, avec 1 491 000.

Ce sont 1195000 téléspectateurs qui ont assisté au retour triomphal d’O’Malley, qui avec un TKO au premier tour a mis fin au Mexique Joseph Co Teco » Quiñonez, ce qui lui a donné un bonus de 50 000 $ pour Performance of the Night.

Dans la co-star, le médaillé olympique, Mark Madsen, a vaincu l’ancien champion Liviano de la LFA, Austin Hubbard.