Les prises chaudes de Stephen A. Smith sur l’UFC 246 et Cowboy sont les pires absolus

Stephen A. Smith l’a encore fait. L’analyste ESPN impudique et toujours désemparé a été repéré dans une variété de programmes du réseau pour partager ses opinions sans instruction sur le MMA après l’UFC 246, et comme d’habitude, il a exprimé la position moyenne du critique de fauteuil sur un tee-shirt … ébouriffant un certain nombre de plumes dans le processus. Bien sûr, c’est pourquoi ESPN lui paie beaucoup d’argent (8 millions de dollars par an selon une source): il fait virer les gens. Il dit de la merde qui fait les gros titres. Des titres comme «Stephen A. Smith« dégoûté »par la performance de Cowboy», ou «Stephen A. Smith: Cowboy Cerrone« ressemblait à ce qu’il a abandonné ».

Ici, il se demande pourquoi Cerrone ne s’est pas simplement désengagé après que McGregor l’ait frappé avec cette première attaque de haussement d’épaules (via MMA Fighting):

«Reculez, rassemblez-vous», a-t-il dit. “L’homme a eu plus de 50 combats dans sa carrière, pour avoir crié à haute voix. Tu sais te battre. Nous vous avons vu. Nous avons vu 17 soumissions, nous avons vu 10 KO. Excusez-moi, reculez et allez comme ça, «OK, il m’a attrapé avec l’épaule. Je suis un peu secoué en ce moment. Permettez-moi de prendre mes repères. Laissez-moi reprendre mon souffle. “Je ne suis même pas un combattant et je le sais. Allez, vous tous! Vous vous êtes battus, je ne l’ai pas fait! “

Smith mérite tous les haussements d’épaules dans le monde, une sorte parce que son opinion est sans valeur et n’a pas d’importance, et l’autre parce que se faire frapper avec une épaule au visage pourrait lui donner un iota de la perspicacité nécessaire pour fournir des opinions cohérentes et valables sur ce qui se passe à l’intérieur de la cage.

Et ici, il trotte l’ancien argument «ne peut pas le pirater sous les lumières vives», un cliché fatigué que vous pouvez appliquer à n’importe quel athlète incroyable qui est juste timide du calibre du championnat (via MMA Junkie):

“Ce gars sait mieux, et d’une manière ou d’une autre, vous êtes là-bas avec Conor McGregor, et je vais tout vous dire tout de suite”, a-t-il dit. «Il n’avait jamais eu de pay-per-view auparavant. Il n’a pas été un champion. Il se pourrait que les lumières soient un peu trop lumineuses. Je couvre les sports depuis un quart de siècle – pas ce sport, mais les sports – et il y a eu de nombreux exemples où j’ai vu des gars que lorsque les lumières sont plus vives, les paumes transpirent, les fesses se resserrent et … ils ne se présentent pas cette nuit-là, et c’est ce qui est arrivé à “Cowboy” Cerrone. Il ne s’est pas présenté – point final. et je ne le comprends pas. “

Smith a théorisé que Cowboy n’était pas prêt et a essentiellement abandonné.

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith. “Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait. Voici l’affaire: 15 secondes plus tard, “Cowboy” Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On dirait qu’il a abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

“Vous connaissez la différence entre un combattant qui est calme, cool, rassemblé et prêt pour la pression, et il est pesé par quelqu’un qui est clairement au-dessus de leur tête”, a déclaré Smith. “Quand on regarde‘ Cowboy ’Cerrone, ce n’était pas un gars qui était prêt à se battre ce soir. Nous savions que Conor allait être préparé. Nous savions que Conor allait être prêt. Nous nous sommes demandé s’il le retirerait tôt ou non. De toute évidence, au fur et à mesure que le combat continue, ‘Cowboy’ Cerrone est le gars le plus gros et le plus fort – soi-disant. Qu’il soit blessé en 15 secondes, s’éloigne du corps à corps et laisse toujours Conor lui revenir? Allons. Tu es plus intelligent que ça, sauf pour ce soir. “

Bien sûr, ceux d’entre nous qui ont regardé le sport depuis assez longtemps comprennent que vous pouvez être aussi préparé que possible et toujours être blitzé en dix secondes, assommé par le premier coup de poing ou blessé lors de la première course. Tout peut arriver et arrive souvent dans la cage. Donald Cerrone est un grand combattant mais Conor McGregor est simplement à un autre niveau. Il a rappelé à tout le monde samedi ce qu’était tout le battage médiatique lors de sa première manche, mais plutôt que de reconnaître la vitesse et la puissance de Conor et les attaques peu orthodoxes dans le corps à corps, Smith a plutôt dénigré l’adversaire de McGregor, l’un des compagnons les plus durs du sport.

Smith et “Cowboy” se sont un peu impliqués dans la semaine précédant le combat, avec Smith posant un tas de questions dédaigneuses et antagonistes tout au long d’une interview ESPN qui a fait rouler les yeux de Cerrone à mi-chemin. Il n’est donc pas surprenant que le manque de respect fou manifesté envers Cowboy se poursuive après sa défaite. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il s’agit du pain et du beurre de Smith. C’est le gars qui exprime les questions et les récits ignorants des masses sédentaires qui regardent toujours ESPN à 1h30 du matin parce qu’elles sont trop paresseuses pour se lever et changer de chaîne.

Je déteste presque même mettre en lumière sa dernière stupidité de tête flappeuse de spertsdesk, car c’est exactement le genre d’engagement qui convaincra ESPN qu’ils doivent le traîner plus souvent pour d’autres combats de l’UFC. Mais j’espère que cet article joue un rôle petit mais important en l’étiquetant clairement comme le crétin de bouche haute qu’il est, donc personne ne le tord: Stephen A. Smith ne devrait pas être pris au sérieux en ce qui concerne les commentaires du MMA. Du tout.