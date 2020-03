Les problèmes d’Ashlee Evans-Smith

La situation que connaît Jon Jones est bien connue, cependant, une situation qui est passée inaperçue a été celle impliquant Ashlee Evans-Smith.

La combattante a déclaré son agacement il y a quelques jours car, en raison de l’annulation de l’événement auquel elle participerait, UFC Elle n’avait pas parlé du paiement de ses combattants, maintenant elle a dû sortir des ennuis avant une plainte déposée par une résidente de Californie, qui l’accuse d’avoir volé des fournitures médicales qui devaient être données.

La personne en question est Selina Cohen, qui a publié sur ses réseaux sociaux que la combattante et son petit ami, Mike Wilson Jr, en quittant la visite de la maison de Selina, ils emportaient avec eux un panier contenant des fournitures médicales qui devaient être données en raison de la pandémie de COVID-19; remarquant la disparition de la jeune fille a tenté de contacter Ashlee, une fois qu’elle n’avait pas de réponse, elle est allée à la police.

Cohen a signalé que le panier avait été retourné, mais certains articles manquaient toujours. Raison pour laquelle “Rebel Girl” il a été contraint de se défendre contre les accusations.

“Eh bien, le fait est que je ne peux pas changer ça maintenant, mais nous ne l’avons pas fait … Nous faisions des courses. Honnêtement, j’ai attrapé le panier, je suis allé au magasin, j’ai fait les courses, j’ai roulé encore une heure. Donc, des heures plus tard, c’est quand j’ai vraiment réalisé ce qu’il y avait dans le panier. Lorsque nous avons réalisé ce qu’il y avait dans le panier, j’ai envoyé un texto à cette femme et lui ai dit que je lui rendrais volontiers ces articles. Je ne suis pas un voleur et je ne vais certainement pas voler les travailleurs médicaux qui risquent leur vie. C’est comme ça. Elle pense qu’il nous reste quelque chose. Mon petit ami vient de lui parler au téléphone et nous avons convenu que nous ferions un don en son nom à l’hôpital. Car que pouvons-nous faire d’autre? Nous ne pouvons pas retourner quelque chose que nous n’avons pas »

Ashlee Evans-Smith Il a 6-4 ans dans sa carrière professionnelle au Arts martiaux mixtes, son combat le plus récent a été la défaite Andrea Lee le 17 février 2019 par décision unanime. Il a une victoire contre Verónica Macedo lorsque le Vénézuélien a fait ses débuts dans le UFC le 3 septembre 2016.