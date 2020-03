Les problèmes pour effectuer UFC Fight Night 171 continuent

Comme nous le savons bien, le ressortissant jamaïcain et britannique Leon Edwards, a déclaré qu’il ne sera pas au prochain événement de l’UFC et nous savons également que l’événement ne se tiendra pas à Londres, en Angleterre. Concernant ce dernier Dana White Il n’a pas encore confirmé, quelques jours après l’événement, où il aura lieu, ce que nous savons, c’est que ce sera sur le sol américain et concernant qui remplacera Edwards, il y a beaucoup de rumeurs, de Colby Covigtonen haut Rafael dos Anjos y Gilbert Burns ils sont apparus comme des remplaçants possibles. Pendant ce temps, sur leurs réseaux sociaux officiels, Dana White Il a félicité tout son personnel et ses combattants pour le travail accompli pour mener à bien le UFC Fight Night: Brasilia.

La vérité est qu’il est apparu que le président de la plus grande compagnie d’arts martiaux mixtes au monde cherchait ceux qui acceptent de se battre avec peu de temps à l’avance, en fait, il a été mentionné qu’ils pourraient même signer de nouveaux combattants pour compléter la carte. Espérons que les problèmes qui se sont posés pour la réalisation du UFC Fight Night 171 ils peuvent enfin être résolus puisque White a déclaré que le coronavirus ne serait pas une raison pour suspendre les événements à venir de sa société.