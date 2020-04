Les promoteurs de boxe tentent de réserver le match revanche Artem Lobov vs Paulie Malignaggi

Les sports de combat sont devenus beaucoup plus agréables quand j’ai cessé d’essayer de donner un sens à tous ces matchs de cockamamie et j’ai juste accepté que tout ce qui avait le moindre potentiel pour faire de l’argent était un jeu équitable.

Comme Artem Lobov contre Paulie Malignaggi, deuxième partie.

“Un promoteur de boxe m’a contacté en décembre pour éventuellement faire un match de boxe avec Artem Lobov, un match de boxe régulier”, a déclaré Malignaggi à The Schmozone. «Tout cela sonnait vraiment bien, mais le dire et le faire est généralement différent. Je peux vous dire que je vais sur la lune demain, mais cela ne signifie pas que je vais en fait aller sur la lune. Je leur ai dit: «Je ne vais même pas en parler à mon équipe. Je ne vais pas en parler à mon équipe avant d’avoir d’abord une structure et une offre organisée. »»

Malignaggi faisait partie du camp de boxe de Conor McGregor lorsque “Notorious” s’entraînait pour combattre Floyd Mayweather à la fin de 2017. Après une chute très médiatisée, “Magic Man” a sorti ses frustrations sur Lobov, qui était plus qu’heureux de boire de la fontaine d’attention.

“J’ai eu des questions à ce sujet, car un promoteur de boxe m’a contacté et m’a demandé si je serais intéressé par un match de boxe professionnelle contre Paulie”, a récemment déclaré Lobov à BJPenn.com. «Avec le coronavirus, tout cela a été suspendu, mais je le ferais certainement. La boxe professionnelle est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Je pense que ce serait un bon premier adversaire pour ça. »

Lobov a réussi à remporter une décision unanime contre Malignaggi lors de leurs compétitions selon les règles à mains nues en juin dernier (faits saillants ici). Il y avait une légère controverse autour des tableaux de bord «merde», mais pas assez pour justifier un match revanche.

Ou alors nous pensions …