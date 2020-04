Les promoteurs régionaux du MMA discutent de l’impact de la pandémie de coronavirus et des perspectives

Le coronavirus a fait des ravages sur la vie, sur l ‘économie, sur les sports et sur le MMA.

Alors que l’UFC a tenté de maintenir le calendrier des événements de la promotion, la majorité du monde MMA s’est arrêtée de façon stridente. Pour les promotions qui ne sont pas soutenues par des milliards, il n’y a pas les mêmes ressources.

Pour les organisations régionales du MMA, «Fight Island» n’est pas une option. Même si c’était le cas, de nombreux promoteurs hésitent. Avec autant d’incertitude dans le monde, il ne semble pas que ce soit le moment de mettre sur pied un événement, disent-ils.

L’une des organisations les plus anciennes de l’histoire du MMA, le Shamrock FC, appartient à Jesse Finney, un ancien combattant professionnel. La promotion basée dans le Missouri a organisé 328 événements consécutifs sans annulation. Le mois dernier, cela a changé.

“Nous faisons cela depuis 22 ans en juillet pour nous”, a déclaré Finney à MMA Junkie. “Nous n’avons jamais vécu quelque chose comme ça. Je pense aussi que nous n’avons jamais annulé un événement. Nous avons eu 328 événements. Nous avons (récemment) dû en reporter deux, et nous en avons annulé un. C’était la première fois que nous annulions un événement. Je suis toujours très fier du fait que nous n’avons jamais annulé un événement. “

“Ce n’est pas un problème au Shamrock FC”, a poursuivi Finney. «C’était un problème mondial. Mes enfants ont 8 et 6 ans. C’est une question de sécurité. Dieu ne plaise que je le donnerais à mes enfants ou que quelqu’un l’obtiendrait et le donnerait à leurs grands-parents? Ce n’est pas moral dans ce sens. C’est ce qui me traversait l’esprit plus que toute autre chose. “

Matt Frendo, un promoteur de la promotion montante Lights Out Championship, bien qu’il ait tout vu en MMA. Du point de vue commercial, Frendo pense que les combattants ont beaucoup plus à perdre que les promoteurs. Cela met le promoteur, qui détient tout le pouvoir, dans une position délicate lorsqu’il prend une décision fondée sur la santé et la sécurité.

“En traitant avec le MMA, je suis à peu près prêt à tout dans la vie maintenant à cause des autres activités en constante évolution du MMA”, a déclaré Frendo à MMA Junkie. “Les choses s’améliorent (ont changé), les abandons de dernière minute, des heures avant un spectacle, une planche se casse dans votre cage – j’ai géré tout ce qui était possible dans le sport, mais jamais quelque chose comme ça. Cela revient à dire que je ne peux pas faire de spectacle. Même si on nous disait en ce moment que nous pouvions faire le spectacle, vous devez vous pencher sur la moralité à ce stade. Est-il même intelligent de faire le show avec ce qui se passe?

“Heureusement pour moi, je suis dans une position où je ne mettrais jamais de profit sur les combattants, les fans et le personnel. Je n’ai pas de frais généraux fous. … Pour moi, un arrêt ne me fait pas de mal ni ne m’aide. C’est ce que c’est. C’est définitivement l’arrêt des affaires, et ça craint pour les combattants qui ne peuvent pas gagner leur vie. Ils ne peuvent pas du tout se battre ou progresser dans leur carrière. Nous avons une tonne de gars ici dans le Michigan qui sont sur le point de recevoir l’appel à l’UFC. Ils pourraient avoir besoin d’un ou deux combats supplémentaires, et je ne suis pas en mesure de leur donner cela pour le moment. Ça craint. “

Bien que les promoteurs ne souffrent pas autant que les combattants qui en dépendent, Jimmy Burchfield Jr., promoteur de sports de combat de la deuxième génération de la Nouvelle-Angleterre, Jimmy Burchfield Jr., a déclaré qu’il y aura des défis pour lui et ses camarades supérieurs. Burchfield a dû reporter le CES 61, ainsi qu’un récent événement de boxe.

“Ça va être le défi maintenant, non?” Burchfield a déclaré à MMA Junkie. “Vous saisissez cette fenêtre d’opportunité où nous allons perdre, au minimum deux, trois ou quatre événements. Ce sera un énorme défi d’obtenir tous ces combattants les combats dont ils ont besoin dans un laps de temps plus court. Cela va mettre beaucoup plus de pression sur les entreprises comme la nôtre qui équilibrent toujours les flux de trésorerie par rapport aux ressources nécessaires pour organiser ces événements. Ça va certainement être un défi. … Nous avons une perte de revenus. Heureusement pour notre organisation et la façon dont nous gérons, nous sommes lean et méchants. Ce n’est pas comme si nous avions un énorme flux de trésorerie. Nous irons bien. “

Les pertes en MMA régional font même boule de neige au-delà des combattants lorsqu’une promotion en souffre. Il suffit de demander à Sunny Sareen, la meilleure promotion de l’Ouest canadien, la responsable de Unified MMA. Avec les combattants, les officiels, les gymnases et l’équipe d’installation sont ceux qui souffrent le plus.

“Les gens ne savent pas combien d’argent est consacré à la promotion d’une émission MMA”, a déclaré Sareen à MMA Junkie. “Cela continue de passer de l’athlète à l’équipe de production aux hôtels que vous réservez, les gars du marketing. C’est difficile à voir pour tout le monde. “

Quelle est l’ampleur de la pandémie de coronavirus pour les combattants? Sareen a indiqué qu’il pense que cela pourrait être dévastateur financièrement, pour beaucoup. Cela dépend vraiment de la durée de l’inactivité.

Le MMA régional dépend fortement de la vente de billets. Contrairement à l’UFC, la diffusion d’événements sans ventilateur sur UFC Fight Pass ou FITE TV n’a pas la même viabilité. Il faudra peut-être un certain temps avant que la scène régionale ne revienne.

Sareen a déclaré que certaines cases doivent être cochées pour que son marieur recommence à réserver les combats. Les experts en santé canadiens doivent être OK pour qu’il soit OK.

“Nous allons simplement prendre nos décisions sur la science et les faits”, a déclaré Sareen. «Nous suivrons les lignes directrices des services de santé de l’Alberta. S’ils constatent une baisse de ce virus ou s’ils aplatissent la courbe, nous devrons voir qu’il est sûr. Il y a de la sécurité pour les combattants. Il y a de la sécurité pour la communauté et les fans qui participent à l’événement. Ensuite, nous aimerions aller de l’avant avec un événement. “

À la fin de la journée, Finney, Burchfield, Sareen et Frendo ont fait écho aux mêmes sentiments positifs, malgré la main difficile traitée par la nature. Ils étaient extrêmement optimistes et pleins d’espoir, mais réalistes. Plus important encore, ils ont confiance en leur survie – même s’il y a des bosses sur la route.

“Nous allons être ici pour longtemps”, a déclaré Finney. «Ce n’est qu’un hoquet pour tout le monde. C’est plus que du MMA. C’est plus que l’annulation d’un événement. Il s’agit de la vie – la vie et la mort. Je sais pour moi, quand mon dos est contre le mur, c’est généralement quand je fais de mon mieux. Ça va aller. … Nous allons passer au travers. C’est juste un hoquet.

“D’une manière étrange, je pense que c’est le plan de Dieu pour que tout le monde soit à nouveau mis à la terre. Je fais vraiment. C’est une période malheureuse, mais nous allons y passer. »

La scène régionale ne recueille pas des tas d’argent, comme l’UFC. Il ne dispose pas d’une liste complète de combattants reconnaissables par les fans du monde entier. La plupart des promotions régionales ne sont pas diffusées à l’échelle internationale. Mais la scène régionale est le fondement du sport – le MMA dans sa forme la plus brute. Presque tous les grands combattants ont émergé d’une promotion régionale largement inconnue d’un gymnase local.

Heureusement, ces promoteurs sont convaincus qu’ils iront bien.

Mais si la fondation craque, qu’est-ce que cela signifie pour le reste du MMA?

.