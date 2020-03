Les pros réagissent à Charles Oliveira terminant Kevin Lee à l’UFC Brasilia

Un combat clé entre les compétiteurs pérennes de la division, Kevin Lee et Charles Oliveira, a présenté l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

L’événement principal très attendu a en fait servi de combat contre le poids, ceci après que Lee n’avait pas réussi à atteindre la limite de poids de 156 livres vendredi.

Kevin Lee (18-5 MMA) est entré à l’UFC Brasilia dans le but de tirer parti de l’élan de sa victoire par élimination directe au premier tour contre Gregor Gillespie à l’UFC 244. Cette victoire avait brisé un skid perdant de deux combats pour “The MoTown Phenom”, qui avait auparavant a subi des pertes contre Al Iaquinta et Rafael dos Anjos.

Pendant ce temps, Charles Oliveira (28-8 MMA) est entré en tête d’affiche ce soir sur une séquence de six victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par élimination directe au premier tour contre Jared Gordon en novembre.

L’événement principal de l’UFC Brasilia de ce soir s’est avéré être une affaire extrêmement divertissante. Oliveira a présenté son standup en constante amélioration avant de finir finalement “The MoTown Phenom” avec une soumission de guillotine.

Résultat officiel UFC Brasilia: Charles Oliveira bat. Kevin Lee via soumission au Round 3

Découvrez comment les pros ont réagi face à Oliveira en battant Lee ci-dessous:

Super premier tour !!! #UFCBrasilia olivera bjj est tellement agréable à regarder

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 15 mars 2020

Je regarde ce combat #UFCBrasilia pic.twitter.com/gnhebB7kfj

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 15 mars 2020

Yo olvera met Lee sur les pieds! #UFCBrasilia

– Dominick Reyes (@DomReyes) 15 mars 2020

Je jure qu’il a lâché ce triangle !!

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 15 mars 2020

Barre de bras… ..omoplata…. Triangle. Bon Lee pour cette défense #UFCBrasilia

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 15 mars 2020

Plus de réactions à Charles Oliveira terminant Kevin Lee peuvent être vues ci-dessous:

Je ne voudrais pas me battre ni me préparer à combattre Charles Oliveira. Maintenant à égalité pour le plus grand nombre de finitions (16) de l’histoire de l’UFC. Il n’a jamais combattu pour un titre incontesté, mais il rampe certainement sur cette aile moderne du Hall of Fame. Parabéns!

– Jon Anik (@Jon_Anik) 15 mars 2020

Wow Charles, comme s’il était passé à un nouveau niveau. Rend le Kevin très dangereux ordinaire. # UFCBrasília

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 15 mars 2020

Bataille impressionnante pour Charles Oliveira!

– Ben Askren (@Benaskren) 15 mars 2020

#UFCBrasillia grande finition. No dispute olivera est une bête !!

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 15 mars 2020

Qui aimeriez-vous voir Charles Oliveira se battre ensuite après sa victoire sur Kevin Lee lors de l'événement UFC Brasilia d'aujourd'hui?

