Les pros réagissent à Derrick Lewis battant Ilir Latifi à l’UFC 247

Un combat des poids lourds mettant en vedette l’ancien challenger du titre Derrick Lewis contre Ilir Latifi a eu lieu sur la carte principale de l’événement UFC 247 de ce soir.

Lewis (22-7 MMA) a été le plus souvent vu en action lors de l’événement UFC 244 de novembre, où il a remporté une victoire par décision partagée sur Blagoy Ivanov. “The Black Beast” est entré dans l’UFC 247 après avoir battu 3-3 au cours de ses six dernières apparitions dans l’Octogone, dont des victoires sur Alexander Volkov et Francis Ngannou.

Pendant ce temps, Ilir Latifi (14-7 MMA) faisait ses débuts en poids lourd lors de l’événement de ce soir à Houston, ceci après 7-5 courses dans la division des poids lourds légers. Dans son effort le plus précédent lors de l’épreuve UFC en août en Uruguay, Latifi a subi une défaite par élimination directe au deuxième tour contre Volkan Oezdemir.

Le combat de Lewis contre Latifi ce soir s’est avéré être une affaire très contestée. Latifi a forcé le corps à corps tôt et souvent, puis a utilisé la position pour marquer des retraits en temps opportun. Cependant, Derrick Lewis a décroché les frappes les plus importantes au cours du combat, ce qui l’a finalement amené à lever la main.

Résultat officiel de l’UFC 247: Derrick Lewis bat. Ilir Latifi par décision unanime (29-28 x3)

Découvrez comment les pros ont réagi à la défaite de Lewis contre Latifi à l’UFC 247 ci-dessous:

265lb bête d’un humain volant à travers le fixin aérien pour assommer un MF… .. oh hell naww 😳😳 # UFC247 https://t.co/Xvudp5gKfl

– Megan Anderson (@MeganA_mma) 9 février 2020

Daaamn! Latifi vient de lancer Lewis comme rien

– Randa Markos (@randamma) 9 février 2020

Mannn Cruz doit refroidir TF avec cette déclaration. 3 TDs avec des dégâts ZÉRO. Idc qui c’est, si vous prenez quelqu’un vers le bas et ne faites rien par-dessus, et que l’autre gars pose des tirs plus importants sur les pieds, il “devrait” gagner, en attendant le temps de contrôle au sol qu’il a à mon humble avis # UFC247

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 février 2020

WTF 🤣🤣🤣 payer les juges 💰🤣🤣🤣🤣🤣✊🏾✊🏾🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ https://t.co/D2Qaa35NcZ

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 9 février 2020

Bonne décision. Mais respect à Latifi pour avoir les couilles (chaudes ou froides) à affronter Lewis.

– michael (@bisping) 9 février 2020

Latifi a un menton! 👊🏾💪🏾 # UFC247

– Brad Tavares (@BradTavares) 9 février 2020

S’ils cherchaient des dégâts alors oui Lewis a gagné

– Randa Markos (@randamma) 9 février 2020

