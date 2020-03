Les pros réagissent à Gilbert Burns arrêtant Demian Maia à l’UFC Brasilia

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Un combat poids mi-moyens entre les vedettes de la division Demian Maia et Gilbert Burns a servi de co-vedette de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

Maia (28-9 MMA) est entré dans le combat sur une séquence de trois victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire de soumission contre Ben Askren en octobre dernier.

Quant à Gilbert Burns (17-3 MMA), «Durinho» menait une séquence de quatre victoires consécutives avant l’événement de ce soir. Sa plus récente victoire est survenue par décision sur Gunnar Nelson en septembre.

La co-vedette de l’UFC Brasilia de ce soir s’est avérée être une courte affaire. Après une brève brouille sur la toile, les vedettes du Jiu-Jitsu brésilien sont revenus à la position debout et au commerce et c’est alors que Burns a trouvé un foyer pour un énorme crochet gauche. Cette grève a envoyé Demian Maia s’écraser sur la toile Octagon. À partir de là, Gilbert Burns déchargeait du terrain et martelait avant que l’arbitre n’intervienne pour interrompre l’action.

Résultat officiel de l’UFC Brasilia: Gilbert Burns bat. Demia Maia via TKO au Round 1

Découvrez comment les pros ont réagi à Burns en battant Maia ci-dessous:

Ce combat est sur le point d’être doux 🔥🔥

– Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 14 mars 2020

Je regarderai ce co-principal TRÈS attentivement…. #UFCBrasilia

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 14 mars 2020

Pourquoi ils ne montrent pas ces débrayages 😩 # UFCBrasília #BoaDurhino

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 14 mars 2020

Ce prochain combat …… pic.twitter.com/jl2jkPPIgM

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 14 mars 2020

Plus de réactions à Demian Maia contre Golbert Burns peuvent être vues ci-dessous:

😂😂😂 “Je vais … te battre !!” C’était génial!

– Alan Jouban (@AlanJouban) 14 mars 2020

#UFCBrasillia CRI, cri, cri, cri

– Leonardo Santos (@LeoSantosbjj) 14 mars 2020

Qui aimeriez-vous voir Gilbert Burns combattre après sa victoire de TKO sur Demian Maia lors de l’événement de l’UFC Brasilia ce soir? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020