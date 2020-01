Les pros réagissent à Holly Holm contre Raquel Pennington à l’UFC 246

Image via @ufc sur Instagram

L’ancienne championne des poids coq Holly Holm a affronté la concurrente de premier plan Raquel Pennington lors du co-événement principal de l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le combat est venu comme une revanche attendue depuis longtemps entre les combattants de 135 livres. “The Preacher’s Daughter” a initialement rencontré Pennington lors de ses débuts à l’UFC en 2015. Elle a vaincu “Rocky” par décision partagée lors de leur combat contre l’UFC 184.

Malgré avoir battu Megan Anderson par décision unanime en 2018, Holm’s a subi une perte aux mains d’Amanda Nunes lors de son seul combat de 2019. L’ancienne championne a perdu par TKO contre Nunes à l’UFC 239.

Pennington a également perdu contre Nunes par TKO en 2018, mais elle a remporté son dernier combat contre Irene Aldana par décision partagée.

Ce soir, dans le co-événement principal, les combattants poids coq étaient sur un départ provisoire. Alors que les deux femmes trouvaient leur distance et leur portée, Pennington chercha à réduire la distance et la paire se débattit dans un corps à corps sur la clôture. Cependant, Holm a maintenu sa position dominante et a fait pression sur son adversaire pendant l’atterrissage pour adoucir son adversaire.

Tout au long du combat en trois rounds, Holm a adopté la même stratégie. Elle a musclé son chemin vers la position dominante dans le corps à corps pour neutraliser et offenser son rival. Pennington a réussi à décrocher de bonnes frappes et a même détruit Holm au troisième tour. Cependant, The Preacher’s Daughter a rebondi sur ses pieds et a réussi à remporter la décision unanime contre son adversaire (29-28, 30-27, 30-27).

La fille du prédicateur était heureuse de sortir de l’arène avec une autre victoire à son nom.

Découvrez la réaction du pro à la collision principale et restez à l’écoute sur BJPenn.com pour toutes les nouvelles MMA que vous devez savoir:

Holly a l’air énergique comme d’habitude! # UFC246

– Stephen Thompson (@WonderboyMMA) 19 janvier 2020

Holly joue en sécurité tu crois? # UFC246

– Niko Price (@Nikohybridprice) 19 janvier 2020

pic.twitter.com/eznSdHv2rS

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 19 janvier 2020

Je veux savoir quelle nationalité @RockyPMMA est arrivée pour porter un short vert ?? 💔 # UFC246

– Felice Herrig (@feliceherrig) 19 janvier 2020

Mon cœur a coulé quand Holly a encore poussé Raquel contre la cage 😩 # UFC246

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 19 janvier 2020

Avec qui voulez-vous voir Holly Holm la refaire dans l’octogone UFC? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn Nation et restez collé pour toutes les nouvelles de l’UFC 246!